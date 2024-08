Verona-Juve, i convocati di Motta: la decisione su Danilo

La Juve è pronta a scendere in campo per la seconda giornata di Serie A: Thiago Motta ha ufficializzato l'elenco dei convocati per la trasferta al Bentegodi contro il Verona in programma domani, lunedì 26 agosto, con calcio d'inizio alle 20:45. Recuperato Danilo. Prima convocazione per Kalulu. Out gli infortunati Weah, Thuram e Milik. Chiamata a sorpresa per Anghelè.