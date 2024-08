Chiesa-Liverpool, ci siamo: Federico dice sì, chiusura attesa a breve

Federico Chiesa sta per diventare un giocatore del Liverpool. L'ormai ex attaccante bianconero, che non è mai rientrato nei piani di Thiago Motta, è a un passo dal club inglese visto che è partito all'ora di pranzo per l'Inghilterra. Gli anni di contratto a lui dovrebbero essere quattro, alla Juve dovrebbe entrare una cifra intorno ai 12 milioni più bonus. In queste ore si sta discutendo tutto ma Chiesa firmerà a breve. Anche a questo è servita la cena di ieri sera tra Giuntoli e Fali Ramadani.