Juve, Kalulu e la telefonata con Thiago Motta: cosa si sono detti

Pierre Kalulu è approdato in bianconero dopo quattro stagioni in cui ha indossato la maglia del Milan. Oggi il nuovo numero 15 della Juventus si è presentato in conferenza stampa: "Le prime sensazioni sono molto buone, il gruppo mi ha accolto bene: vincere è sempre il modo migliore per iniziare, abbiamo ottenuto due vittorie e adesso pensiamo a una partita per volta per provare a fare il meglio possibile".