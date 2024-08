Thiago Motta diretta: segui la conferenza stampa prima di Juve-Roma LIVE

TORINO - La Juventus attende la Roma allo Stadium per la terza sfida di campionato. La formazione bianconera ha vinto è a punteggio pieno avendo vinto le prime due partite contro Como e Verona. Il tecnico Thiago Motta si presenta davanti a taccuini e microfoni per commentare il sontuoso mercato del club e la sfida di domenica contro la formazione di De Rossi.

13:15

Thiago Motta: Io e De Rossi, due predestinati

"Sono passati tanti anni da quando ero in Nazionale con De Rossi - ammette Thiago Motta - con lui ho sempre parlato di calcio. Non è un caso se ci troviamo su due panchine importanti: io alla guida di un club storico, lui come tecnico della squadra del suo cuore. Io mi sento un privilegiato, e immagino anche lui. Viviamo il calcio con grande entusiasmo, e con lo spirito giusto per portare in alto le nostre squadre". La conferenza di Thiago Motta si chiude qui.



13:11

Thiago Motta: Mi aspetto la miglior Roma

"Ogni partita ha la sua storia, avremo di fronte una squadra forte, dovremo fare una grande prestazione. Dopo la sosta spero di recuperare i giocatori infortunati. Mi aspetto una Roma competitiva, determinata, una formazione forte. Mi aspetto la miglior versione della Roma".

13:10

Thiago Motta: Juve, attenta a Dybala

"E' una partite bella da giocare - afferma il tecnico juventino - dovremo avere grande entusiasmo e uno spirito positivo per dare il meglio. La Roma ha un attacco forte con Dybala e Soulè, Dovbyk attacca sempre la profondità. Noi dovremo giocare da squadra e capire il momento e le fasi della partita. Sono tutti giocatori convocbili, anche Koopmeiners potrà scendere in campo".

13:05

Thiago Motta: Juve, sarà una grande stagione

"Sarà una grande stagione - sottolinea Thiago Motta in conferenza - ho ragazzi intelligenti, di talento, che hanno fame. Loro metteranno il loro talento a disposizione della squadra. Siamo solo alla terza giornata di campionato, De Rossi lo scorso anno ha fatto un percorso di assoluto diverso. E' stato un mio compagno di nazionale, mi piace il carattere di Daniele De Rossi, lui segue la propria squadra ed è un uomo che si espone. Per questo mi piace. Non domani, ma per il futuro gli aururo il meglio".

13:00

Juventus, inizia la conferenza di Thiago Motta

"Affronteremo una squadra forte, determinata, abbiamo fatto una buona preparazione, con entusiasmo, con responsabilità. Siamo pronti a tutto, sarà una bellissima gara. Djao, Kostic e Arthur fanno parte della Juventus, ma il mercato in uscita è ancora aperto. Sono felice del mercato, sono arrivati giocatori forti, di talento che sono arrivati in una squadra già forte. Sono molto felice"

12:50

Juventus, i precedenti di De Rossi con i bianconeri

Il tecnico della Roma Daniele De Rossi ha affrontato da allenatore in una sola occasione la Juventus: nella passata stagione la sfida allo stadio Olimpico si concluse in parità con il punteggio di 1-1.

12:35

Juventus, i precedenti di Thiago Motta con la Roma

Il tecnico della Juventus Thiago Motta haun bilancio negativo contro la Roma. L'allenatore ha affrontato la squadra giallorossa in sei occasioni: il suo ruolino di marcia è di tre sconfitte, un pareggio e due successi.

12:20

Juve, tre indisponibili con la Roma

Il tecnico della Juventus Thiago Motta nel prossimo confronto casalingo dovrà rinunciare a Weah, Thuram e Milik.

12:10

Juve, Semedo è l'ultimo colpo

Il club bianconero nell'ultimo giorno di mercato ha chiuso con il Sunderland il prestito dell'attaccante Luis Semedo, destinato alla Next Generation.

12:00

Juve, un mercato da 200 milioni

Il club bianconero nella finestra di mercato estiva è stata una delle società più attive: sono arrivati alla corte del nuovo tecnico ThiagoMotta Douglas Luiz, Di Gregorio, Kephren Thuram, Cabal, Kalulu, Nico Gonzalez, Conceiçao e Koopmeiners.

