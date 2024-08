Thiago Motta e il retroscena su De Rossi: "Ecco perché gli sarò sempre grato"

TORINO - Non sono parole di circostanza, sono parole davvero sentite. Otto anni dopo Thiago Motta ricorda quando, alla vigilia di Euro2016 in Francia, in Italia in tanti si erano scandalizzati perché Conte aveva dato a lui la maglia numero 10. Daniele De Rossi, in conferenza, non solo si espose a favore del compagno ma lo fece con parole fortissime che, ancora oggi, alla vigilia di Juve-Roma, Motta ricorda così: "A Daniele piace dire quello che pensa sempre anche a costo di andare contro le opinioni altrui. Lo ha fatto anche con me in Nazionale e gliene sarò per sempre grato".