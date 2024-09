Thiago Motta diretta dopo Juve-Roma: conferenza stampa e interviste LIVE

Parola a Thiago Motta dopo lo 0-0 contro la Roma allo Stadium nel match valido per la 3ª giornata di Serie A, l'ultimo prima della sosta per le nazionali a cui i bianconeri arrivano a quota 7 punti (in vetta alla classifica con Inter, Torino e Udinese). Segui in diretta le dichiarazioni del tecnico juventino ai microfoni delle tv e in conferenza stampa .

23:57

Thiago Motta su Nico Gonzalez: "Falso nove? No, nove puro"

Con gli arrivi a fine mercato di Conceicao, Koopmeiners e Nico Gonzalez sono tante ora le soluzioni in attacco per Thiago Motta: "Chi tra Yildiz o Koopmeiners dietro a Vlahovic? Tutti e due ma anche Douglas, McKennie, Fagioli - ha spiegato il tecnico della Juve in conferenza stampa dopo il pari con la Roma allo Stadium -. Insomma, ci sono persone che lo possono fare. Abbiamo talento e qualità. Nico falso nove al posto di Vlahovic? No no, attaccante e basta. Abbiamo tanti giocatori forti con tante caratteristiche diverse, Nico è entrato da 9 puro".

23:52

Thiago Motta promuove Douglas Luiz: "Mezzora di livello"

In conferenza stampa Thiago Motta ha lodato Douls Luiz, tra i grandi acquisti estivi della Juve che anche nel match pareggiato contro la Roma allo Stadium è partito dalla panchina: "È entrato molto bene, ha fatto una mezzora di livello - ha detto il tecnico bianconero -. Abbiamo un gruppo forte, io scelgo chi penso possa iniziare bene e chi invece può dare una mano in corsa. Sono tutte strategie che cambiano di partita in partita, si può essere decisivi anche in poco tempo".

23:49

Thiago Motta: "Soddisfatto di questa Juve"

Dopo aver parlato alle tv Thiago Motta si è presentato in conferenza nella sala stampa dello Stadium, dove la sua Roma ha pareggiato 0-0 contro la Roma nell'ultimo match prima della sosta per le nazionali. "Sono soddisfatto del gruppo e dell'impegno di giocatori di grande talento che hanno rispettato sempre il gruppo mettendo a disposizione tutto il loro potenziale - ha detto il tecnico bianconero -. Oggi potevamo migliorare nella precisione del gioco, la Roma ci ha lasciato pochi spazi ma noi potevamo migliorare. Ho visto tantissime cose positive finora".

23:44

23:33

Thiago Motta: "Vlahovic mi è piaciuto, bene l'ingresso di Conceicao"

Vlahovic a secco e poco brillante nel match pareggiato 0-0 dalla Juve tontro la Roma allo stadio, ma Thiago Motta difende il suo centravanti: "Mi è piaciuto, è il nostro primo difensore e aiuta la squadra - ha detto il tecnico bianconero ai microfoni di Dazn -. Conceicao? È entrato molto bene, ci aiuterà tantissimo in questa stagione".

23:30

Thiago Motta: "Contento per aver chiuso ancora senza gol presi"

Nonostante la mancata vittoria allo Stadium contro la Roma, Thiago Motta ai microfoni di Dazn guarda il lato positivo: "Anche stasera non abbiamo preso gol e questa è una buona cosa - ha detto il tecnico della Juve -. Dovevamo essere più precisi nei passaggi perché abbiamo le qualità per farlo, il risultato è giusto".

23:24

Thiago Motta: "L'obiettivo della Juve? Battere Empoli e Psv"

Chiuso il mercato, a Thiago Motta viene chiesto qual è l'obiettivo della Juve: "Battere l'Empoli e poi il Psv - ha risposto il tecnico bianconero ai microfoni di Sky -. Dobbiamo pensare ad affrontare bene partita dopo partita, la stagione è molto lunga ed è inutile parlare ora di obiettivi".

23:22

Thiago Motta: "Roma squadra forte, De Rossi grande allenatore"

Dopo lo 0-0 della dua Juve allo Stadium così Thiago Motta ai microfoni di Sky: "La Roma è una squadra forte con ottmi giocatori e De Rossi è un grande allenatore. Se non abbiamo vinto è anche merito loro".

23:19

Thiago Motta: "Partita equilibrata, risultato giusto"

Thiago Motta ai microfoni di Sky: "Una partita equilibrata e per un buon tratto di primo tempo la Roma è stata bene in campo facendosi abbassare sul loro lato destro. Nel secondo tempo abbiamo tenuto molto noi il pallone cercando di chiuderli nella loro metà campo ma penso che il risultato sia giusto".

23:10

Juve, capitan Gatti deluso: "Non è un buon pari, c'è rammarico"

In attesa delle dichiarazioni di Thiago Motta parla Gatti dopo lo 0-0 di Juve-Roma: "Non penso sia un buon pareggio e c'è rammarico - ha detto il capitano bianconero ai microfoni di Sky -. Volevamo vincere e arrivare la sosta con tre successi, ma quando non si riesce a vincere è importante non perdere".

22:58

Thiago Motta, una Juve di ferro: terzo clean sheet consecutivo

È una Juve di ferro quella di Thiago Motta, che contro la Roma allo Stadium non è riuscita a vincere ma ha mantenuto nuovamente la porta inviolata come nelle gare vinte 3-0 con il Como e 3-0 a Verona. Terzo clean sheet consecutivo dunque e nessun gol subito finora dal portiere dei bianconeri Di Gregorio.

22:48

Thiago Motta e l'abbraccio con De Rossi prima di Juve-Roma

Dopo gli attestati di stima e amicizia della vigilia, prima di Juve-Roma allo Stadium è arrivato un affettuoso abbraccio tra i tecnici Thiago Motta e Daniele De Rossi.