Juve, lesione per Conceicao: ecco quanto starà fuori

Si era fermato durante l'allenamento di ieri alla Continassa per una noia muscolare, non sembrava nulla di grave. Invece oggi, tramite un comunicato ufficiale, la Juve ha reso noto il bollettino medico dopo gli accertamenti: Francisco Conceição ha riportato una una lesione dei muscoli peronieri della gamba destra e seguiranno nuovi accertamenti tra 10 giorni. Dunque, Thiago Motta dovrà fare a meno del portoghese dopo che aveva appena esordito in bianconero nella partita di domenica scorsa contro la Roma. Il nuovo numero 7 della Juventus starà ai box non meno di 25-30 giorni.