Juve, Nico Gonzalez infortunato con l'Argentina: le condizioni

Altra brutta notizia in casa Juve. Dopo lo stop di Francisco Conceicao, che dovrà fermarsi per 25-30 giorni, ora c'è anche ansia per le condizioni di Nico Gonzalez. L'ex Fiorentina era partito titolare in Argentina e Cile per le qualificazioni al prossimo Mondiale, terminata poi 3-0 per l'Albiceleste.