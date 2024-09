Juve, caso Vlahovic: il rinnovo ora diventa un rebus

Nelle agende è segnato come “ appuntamento per il rinnovo ”, ma la strada per il prolungamento di Vlahovic somiglia sempre di più a un percorso a ostacoli. Il punto di partenza è uno stipendio fuori dai parametri di sostenibilità: il serbo, grazie a un accordo “a salire” strappato nel momento del trasferimento da Firenze, guadagnerà in questa stagione 12 milioni netti , che per la Signora pesano come 23 lordi . Sono soldi che in Italia non percepisce nessuno, neppure il capocannoniere dell’ultima Serie A, Lautaro, che ha appena firmato con l’ Inter un rinnovo al rialzo da 9 milioni (17 lordi) .

Juve, incontro tra Giuntoli e l'agente di Vlahovic

L’agente di Vlahovic, Darko Ristic, ha avuto nel corso dell’ultimo anno almeno tre incontri con Giuntoli a Torino focalizzati proprio sugli emolumenti del suo assistito; un quarto è in programma alla fine di settembre. La Juve ha un piano: proporre al centravanti un ingaggio molto simile a quello del competitor nerazzurro, quindi più basso rispetto all’attuale, ma con uno slittamento della scadenza contrattuale dal 30 giugno 2026 al 30 giugno 2028. Se Vlahovic dovesse accettare - ma il condizionale è più di un obbligo - la Juve risparmierebbe 6 milioni lordi a stagione per tre anni, continuando ad ammortizzare per altri tre esercizi l’investimento da 70 milioni fatto a gennaio del 2022.

Juve, David è nel mirino

La difficoltà principale, ovviamente, resta convincere Dusan, che oggi è centrale nel progetto di Thiago tanto da essersi posto l’obiettivo di battere il record di 29 gol segnati proprio nella stagione divisa a metà tra Firenze e Torino. Più segna, più la Juve in qualche modo fa “economia di scala”, ma non basta. E i gol sono sempre un’arma a doppio taglio: una stagione al top porterebbe il ragazzo di Belgrado al tavolo delle trattative con pretese più alte. D’altra parte, anche un’eventuale cessione a una squadra che possa garantire lo stesso ingaggio (Arabia a parte) è complicatissima. Mentre si cala in questa trattativa, Giuntoli resta vigile sulle possibilità che offre il mercato. Come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, a giugno potrebbe liberarsi a parametro zero uno dei suoi pupilli dai tempi di Napoli: quel Jonathan David che ha appena battuto il record di gol della nazionale canadese, che sarà avversario della Juve in Champions il 5 novembre con il Lilla e che parlando del proprio futuro ha detto «il mio contratto sta per scadere e sono aperto a tutte le possibilità, non solo alla Premier». La Juve sta già preparando l’assalto.