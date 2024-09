Thiago Motta prima di Empoli-Juve: "Dobbiamo stare attenti", rivivi la diretta

Dopo la pausa per le nazionali, la Juventus torna in campo. Bianconeri ancora imbattuti dopo le vittorie contro Como e Verona e il pareggio casalingo contro la Roma. La squadra di Thiago Motta per allungare la striscia positiva dovrà vedersela con l' Empoli al Castellani . L'allenatore ha presentato la partita in conferenza stampa.

Koopmeiners va verso una maglia da titolare per la sfida contro l'Empoli: ecco come cambia la Juve.

Quella di domani sarà la settima volta in cui Thiago Motta affronta l'Empoli. Bilancio per il momento in perfetto equilibrio: due vittorie (entrambe nella scorsa stagione con il Bologna, due pareggi e due sconfitte.

Le parole di D'Aversa in conferenza stampa: "A me non piace guardarmi indietro, sia quando le cose vanno bene che quando vanno male. Domani affrontiamo la Juventus, non c'è bisogno di placare l'entusiasmo, che ci deve essere a prescindere. Non possiamo essere presuntuosi, sappiamo delle difficoltà della partita ma è anche bello affrontare questo tipo di partite".

Thiago Motta e Roberto D'Aversa si rincontrano per la quarta volta. Anche qui bilancio in perfetto equilibrio: una vittoria per l'attuale allenatore della Juventus (Bologna-Lecce della scorsa stagione), un pareggio e una vittoria per D'Aversa (Sampdoria-Spezia della stagione 21822).

La Uefa ha pubblicato il report "European club talent and competition landscape": la Juve è sia nella top ten dei club che hanno speso che in quella che hanno incassato di più nell'ultima sessione di calciomercato.

Il regista è il lista con i bianconeri, ma fuori dal progetto: Gremio e non solo, anche Palmeiras, Corinthians e Flamengo in corsa. I dettagli.

13:22

Terminata la conferenza

Con l'ultima domanda su Vlahovic termina la conferenza stampa di Thiago Motta alla vigilia della partita contro l'Empoli.

13:21

"Vlahovic? Tutta la squadra deve aiutarlo"

Thiago Motta ha parlato anche di Vlahovic: "Tutta la squadra deve aiutarlo. Sono contento di quello che fa. Dusan arriva al mattino, porta entusiasmo. Vederlo al mattino che arriva e una cosa interessantissima. Arriva con grande voglia, grande energia, cercando di aiutarsi. Sono contento di ciò che sta facendo".

13:20

Thiago Motta: "Riprenderei Rabiot? Non mi ha chiamato"

Parentesi anche sull'ancora svincolato Adrien Rabiot, ex Juve ed ex compagno dell'allenatore al PSG: "Sono troppe supposizioni. Prima cosa non mi ha chiamato. Poi in quel momento dissi che gli auguro il meglio e che sia felice e penso la stessa cosa. Gli voglio bene come ragazzo e come giocatore. Ho preso una strada diversa, spero trovi una squadra in cui sia felice. Non è cambiato niente".

13:18

Thiago Motta e la gestione dei giovani

Particolare attenzione sul talentino Adzic e i giovani promettenti: "Adzic? L’ho visto bene, si sta allenando. Per i giocavni dipende tutto da solo. Non guardo l’età, la nazionalità, guardo il momento. Se stanno bene giocano, se hanno tempo di crescere aspetteranno. I giovani hanno bisogno di Danilo, di Federico, di Cambiaso. Hanno bisogno del contributo di questi ragazzi per emergere e portare alla squadra quello di cui abbiamo bisogno. La cosa più importante è fare un buon lavoro, non contano giovani, non giovani".

13:15

"Ragiono solo sulla partita"

Tante le domande sulla settimana intera, ma Thiago Motta si concentra solo sull'Empoli: "Non riesco a ragionare come ragiona lei. Io ragiono sulla partita, è complicata come tutti le partite che si affrontano in Serie A. Di fronte abbiamo una squadra che sta bene, che sa cosa vuole fare in campo ed essere pronti ad affrontarla e rispettarla e imporre il nostro gioco per portare il risultato dalla nostra parte".

13:12

Thiago Motta su Danilo

L'allenatore della Juve ha parlato anche del capitano Danilo: "Lo vedo bene, è un giocatore importante per noi. Col Brasile ha giocato più da terzino, più bloccato, lo può fare da noi ma può anche giocare centralmente. Vedremo di partita in partita di cosa ha bisogno la squadra per essere competitiva".

13:11

La crescita del gruppo Juve

"Come sta crescendo il gruppo? Abbiamo tutti un’idea comune e vogliamo portare la nostra forza per competere con gli avversari. Domani è un’avversaria diversa ma sappiamo cosa andremo ad affrontare. Faremo una partita seria, sapendo cosa dobbiamo fare in campo per portare il risultato dalla nostra parte".

13:09

Thiago Motta sull'Empoli

Thiago Motta ha parlato della tattica degli avversari: "L’Empoli è una squadra che sa difendersi, con un blocco molto basso. Anche nel recupero han creato problemi a tutte le squadre, ripartendo. Noi dovremo essere bravi a giocare a calcio, con qualità".

13:07

"Stanno tutti bene"

Motta ha parlato anche del ritorno a disposizione dei sudamericani: "Stanno tutti bene. Nico ha giocato, Danilo ha giocato, Fede ha giocato, altri han giocato e stanno tutti molto bene. Il calendario lo sapevamo già prima, sappiamo cosa dovevamo affrontare e lo affrontiamo con entusiasmo. Ma sempre passo passo, di partita in partita. Cercheremo di portare la partita domani dalla nostra parte e ottenere il risultato che vogliamo".

13:06

Thiago Motta su Douglas Luiz e Koopmeiners

Thiago Motta ha poi risposto alle domande su Douglas Luiz e Koopmeiners: "Due grandi giocatori che abbiamo, con tanti altri che abbiamo nella rosa. Vedremo domani chi inizierà e chi subentrerà. Sono due grandi giocatori che ho la fortuna di avere dalla nostra parte. Difficoltà di Douglas? Non c’è nessuna difficoltà".

13:04

"Champions? Testa solo all'Empoli"

"Pensiamo già alla Champions? No, dall’inizio sapevamo il calendario e le partite da affrontare. Domani saremo concentrati e determinati. Domani è una partita seria e affronteremo un Empoli che sta bene, anche noi stiamo bene. In questi giorni abbiamo preparato la partita con tutta la squadra a disposizione e siamo pronti ad affrontare la squadra".

13:03

Inizia la conferenza stampa

Inizia la conferenza stampa di Thiago Motta: "I ragazzi si sono allenati bene. Sono contento che sono rimasti con noi ad allenarsi ma anche contento per chi è andato in Nazionale. Sono tornati tutti bene, sono contento perché abbiamo quasi tutti a disposizione".

12:45

La conferenza di D'Aversa: le parole su Motta

Anche D'Aversa ha parlato alla vigilia della partita: "Son poche le partite che Thiago Motta ha fatto, ma non ha ancora subito gol. Significa che lavora bene, a Bologna ha fatto un percorso molto importante, è un allenatore molto preparato e le sue squadre sono complete sia in fase difensiva che offensiva. Nello studiare le partite di quest'anno hanno avuto attitudine in fase difensiva, noi dobbiamo essere pronti ad affrontare una Juventus aggressiva. Sono molto bravi a difendere e ripartire con giocatori di gamba, oltre ad avere qualità nei singoli. Da parte nostra non ci deve essere margine di errore".

12:30

Juve, come stanno Thuram e Weah

Novità per Thiago Motta in vista delle sfide contro l'Empoli e il PSV in Champions: gli aggiornamenti dall'infermeria.

12:15

Conceicao: "Ronaldo modello, papà Sergio mi ha detto una cosa"

Oggi tocca a Thiago Motta, ieri a Conceicao: il portoghese è stato ufficialmente presentato in conferenza stampa. Le sue parole.

12:00

Tra poco le parole di Motta

Dalla sala stampa dell'Allianz Stadium, Thiago Motta risponderà alle domande dei giornalisti: l'inizio della conferenza stampa è programmato per le 13.

Allianz Stadium - Torino