Rabiot, la dura replica di mamma Veronique a Motta: "La Juve non è mai stata un'opzione"

Rabiot, mamma Veronique risponde a Thiago Motta

Alla domanda su un possibile ritorno del francese alla Juve, l'allenatore, ed ex compagno di Rabiot al Psg, aveva risposto: "Prima cosa non mi ha chiamato. Poi in quel momento dissi che gli auguro il meglio e che sia felice e penso la stessa cosa. Gli voglio bene come ragazzo e come giocatore. Ho preso una strada diversa, spero trovi una squadra in cui sia felice. Non è cambiato niente". Non si è fatta attendere la risposta della mamma-agente di Rabiot Veronique. Queste le sue parole all'Equipe: "Non c'è bisogno di chiudere la porta, tornare alla Juventus non era un'opzione presa in considerazione. Quando prendiamo decisioni ce ne assumiamo la responsabilità".