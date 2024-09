Thiago Motta diretta: Juve-Psv in Champions, segui la conferenza LIVE

Dopo il pareggio contro l'Empoli, la Juventus si appresta a tornare in Champions League. Domani la prima in casa contro il PSV Eindhoven. L'allenatore Thiago Motta presenterà la partita oggi alle ore 13.30 in conferenza stampa dall'Allianz Stadium.

12:49

Juve, riecco la Champions dopo 2 anni

Sono passati quasi due anni, per la precisione 685 giorni, un’eternità in casa Juve. L’ultima volta in Champions risale al 2 novembre 2022 con il Mondiale all’orizzonte. La Signora si arrese (1-2) al Paris Saint Germain: gol di Mbappé, pareggio di Bonucci, raddoppio di Nuno Mendes. Il cammino di Allegri proseguì in Europa League: di quel gruppo, che avrebbe attraversato la bufera giudiziaria legata alle plusvalenze e il balletto delle penalizzazioni, sono rimasti in pochi. Solo Gatti, oggi capitano, Locatelli e Fagioli erano in campo allo Stadium di fronte ai francesi.

12:41

Psv imbattuto da marzo

Primo posto a punteggio pieno, un cammino immacolato così come il pieno di continuità arriva dalla scorsa stagione. Idee chiare per questo Psv campione d'Olanda e prossimo a sfidare la Juve. Domani sera a Torino, per Motta non sarà un esordio soft a livello europeo: sta per trovare una squadra reduce da un ottavo di finale nell'ultima Champions, e ai giorni nostri da cinque vittorie su cinque in Eredivisie. Ed è imbattuta da marzo.

12:29

Chiellini, ufficiale il ritorno alla Juve

Giorgio Chiellini torna da dirigente alla Juventus: da ieri è ufficiale. Il comunicato del club bianconero: "Giorgio Chiellini non ha mai smesso di essere bianconero: nel cuore, nell’anima, nei valori che ha sempre interpretato, in campo e fuori. Dal 16 settembre vestirà la maglia del Dirigente di Juventus nel ruolo di Head of Football Institutional Relations".

12:24

Juve, ai box Conceicao e Milik

La Juventus è in campo alla Continassa per la rifinitura alla vigilia dell'esordio in Champions League. Domani pomeriggio, alle 18.45, i bianconeri affronteranno il Psv Eindhoven in un Allianz Stadium delle grandi occasioni, con oltre 38mila spettatori. Sono ancora fermi ai box Conceicao e Milik.

Allianz Stadium - Torino