Chiellini torna alla Juve e festeggia sui social: "Verso nuovi traguardi"

Dopo aver vestito la maglia della Juventus in 561 occasioni contribuendo alla vittoria di ben 20 trofei, Giorno Chiellini torna nella sua casa bianconera in cui vestirà i panni di Head of Football Institutional Relations a partire da oggi. Lo aveva annunciato la stessa società con sede a Torino attraverso un comunicato ufficiale nella giornata di ieri: "Giorgio Chiellini non ha mai smesso di essere bianconero: nel cuore, nell'anima, nei valori che ha sempre interpretato, in campo e fuori" - questo il bentornato della Juve all'ex capitano. Oggi, con un post su Instagram, Chiellini ha voluto esprimere tutto il suo entusiasmo per il nuovo ruolo dirigenziale: "Oggi ritorno a casa, seppur in forma e veste differente. Il bianconero è parte di me...".