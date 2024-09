Thiago Motta diretta dopo Juve-Psv: interviste e conferenza stampa LIVE

La Juventus inizia nel migliore dei modi il suo percorso in Champions League e batte il Psv Eindhoven per 3-1 grazie ai gol di Yildiz, McKennie e Nico Gonzalez . Le parole di Thiago Motta dopo la sua prima vittoria in Europa da allenatore dei bianconeri: gli aggiornamenti in tempo reale.

23:30

Locatelli ritrovato, Koopmeiners in evidente crescita: i migliori e i peggiori bianconeri nell'esordio stagionale in Champions League. TUTTI I VOTI

23:15

I prossimi impegni della Juve

La Juventus se la vedrà contro il Napoli e il Genoa in campionato, rispettivamente il 21 e il 28 settmebre. La prossima sfida di Champions League sarà in trasferta contro il Lipsia, il 2 ottobre.

23:00

La Juve brilla nella nuova Champions: super Yildiz schianta il Psv

Rivivi QUI al partita dell'Allianz Stadium.

22:45

22:30

Champions League, il calendario della prima giornata

La nuova Champions League inizia subito con grandi sfide: clicca QUI per scoprire il calendario della prima giornata.

22:15

Thiago Motta: "Kalulu ha fatto un'ottima prestazione"

Thiago Motta in conferenza: "Kalulu ha fatto un'ottima prestazione. Alla fine tutti i nostri giocatori hanno fatto una buona partita. A livello qualitativo possiamo fare meglio. Stiamo andando sulla strada giusta. Abbiamo iniziato bene la competizione con una vittorie e ora continuiamo così".

22:07

Thiago Motta sulle condizioni di Gatti

Thiago Motta in conferenza: "Gatti sta bene, ha avuto una piccola distorsione, ma nulla di importante. Prepareremo al massimo la partita contro il Napoli".

22:00

Thiago Motta: "Buona gara di Locatelli. Su Fagioli..."

Thiago Motta in conferenza: "Locatelli? Ha fatto una buona partita. Lui come i suoi compagni hanno fatto bene. Ora devo riposare per la prossima partita di campionato. È un ruolo importante il suo, ma tutti i ruoli sono importanti e devono dare il meglio. Fagioli largo? Non è una necessità perchè poteva giocare anche Mbangula largo. Oggi mi è piaciuta la concretezza. Poi possiamo migliorare anche in tante altre cose per mettere in difficoltà gli avversari".

21:45

21:30

Thiago Motta: "Abbiamo subito il gioco del Psv. Dobbiamo alzare il livello"

Thiago Motta: "Durante tutta la partita abbiamo subito tanto il gioco del Psv. Siamo sicuri di poter fare meglio nella fase di possesso, a questo livello per competere contro le squadre che voglio tenere il pallone dobbiamo alzare il livello e mantenerlo per tutta la partita. Ora serve riposare per la bella partita che ci aspetta sabato e dare continuità".

21:22

Thiago Motta: "Vlahovic? I gol arriveranno"

Thiago Motta: "Vlahovic? La sua gestione non è difficile, si presenta sempre nelle condizioni ideali per aiutare la squadra. Oggi non ha fatto gol e l'attaccante deve avere la voglia di segnare, ma tante altre cose le fa bene e sono contento del suo lavoro. Deve gestire il suo lato emotivo, succede di non segnare, ma ci sono tante cose da fare sul campo. I gol arriveranno, l'importante è che lui partecipi con il gruppo".

21:20

Thiago Motta: "McKennie ci può dare tanto"

Thiago Motta a Sky Sport: "Mi piace McKennie, così come tutti gli altri. Oggi è toccato a lui e ha fatto bene come i compagni, ci può dare tanto. Buon risultato per iniziare. Le scelte sono il mio dovere, mettere gli 11 che stanno meglio in campo. Deve migliorare, come tutti".

21:13

Koopmeiners: "Mi sento bene fisicamente"

Koopmeiners a Sky Sport: "Sono molto contento di essere alla Juve, un club straordinario e giocare la Champions con questa squadra è speciale. Siamo contenti per il risultato all'esordio, pensiamo di dover fare meglio nel possesso perché vogliamo sempre essere in controllo della partita. Mi sento bene fisicamente, meglio di quando sono arrivato. Ho lavorato durante la sosta, non sono ancora 100%, ma ora ho giocato 90 minuti e mi sono sentito bene sia dopo Empoli che ora".

21:11

Yildiz: "Devo ringraziare anche Cambiaso per il gol"

Yildiz, premiato anche come Man of th Match, a Sky Sport: "Oggi ho dormito bene e ho sperato per questa partita. Devo anche ringraziare Cambiaso per la corsa. Mi piace giocare in mezzo e a sinistra, come piace al mister".

21:05

Locatelli: "Risultato positivo per cominciare"

Locatelli a Sky Sport: "Per il gol finale ci dispiace e potevamo fare meglio nel possesso, ne abbiamo avuto poco soprattutto nel secondo tempo. Però il risultato è positivo per cominciare. Abbiamo fatto una buona partita perché gli abbiamo chiusi bene e nelle ripartenze abbiamo grandi giocatori che nell'uno contro uno ti saltano l'uomo. Tutto sommato abbiamo fatto una buona partita".

21:00

20:52

20:42

Nico Gonzalez: "Yildiz? Vediamo se pagherà una cena"

Prima le parole di Nico Gonzalez a Sky Sport: "Sono felice veramente. Abbiamo fatto una grande partita, felice per il gol e per il gioco. Nel secondo tempo potevamo fare di più, ma torno a casa felice. La idea di Thiago Motta è chiara, abbiamo la libertà di fare quello che sappiamo un attacco. Dobbiamo continuare così e con il sorriso. Felice anche per Yildiz, se lo merita. Vediamo se alla fine pagherà una cena. Mi dispiace invece per Vlahovic, ma deve stare tranquillo, è un giocatore che vive del gol, non è arrivato oggi, arriverà la prossima".

20:38

Festa Juve: buona la prima in Champions League

La Juventus parte bene in Champions League e all'esordio batte il Psv Eindhoven per 3-1: a breve Thiago Motta arriverà ai microfoni dei giornalisti dopo la sua prima vittoria in UCL da allenatore dei bianconeri.

Allianz Stadium - Torino