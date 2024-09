Juve-Napoli, settore ospiti a rischio chiusura: quando si decide

Dopo i disordini di Cagliari, i tifosi del Napoli rischiano lo stop. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ieri ha infatti rinviato alle valutazioni del Casms, il comitato di analisi per la sicurezza che si riunisce oggi, la possibile individuazione di «adeguate misure di rigore». Per motivi di ordine pubblico rischiano il divieto di trasferta tutti i tifosi residenti nella regione Campania.

Juve, la questione rimborsi

La Juve ha già venduto i tagliandi per la partita (quelli per il settore ospiti erano disponibili ancor prima che fosse annunciata la data e l’orario del match) e lo stadio è sold out da tempo. Solo nel settore ospiti ci saranno 2.300 tifosi azzurri, non tutti ovviamente provenienti da Napoli e dintorni. In caso di provvedimento, che appare quanto meno probabile, il club bianconero annullerà i ticket già emessi e procederà con il rimborso totale.