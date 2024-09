Juve-Napoli, l'arrivo dei bianconeri: l'outfit sorprende i tifosi

Juve, tutti in campo con pantalone e camicia

Scendendo in campo per la ricognizione pre-gara di rito, transitando attraverso la tribuna centrale come ormai d'abitudine, è balzato subito all'occhio come Danilo e compagni fossero vestiti: niente tuta, niente giacca e abito elegante, ma scarpe da passeggio, un pantalone e una camicia. C'è chi come McKennie, Weah, Thuram e lo stesso Danilo ha deciso di indossare quest'ultima fuori dai pantaloni, chi come Perin, Di Gregorio, Kalulu e Vlahovic l'ha rigorosamente messa dnetro. Di certo l'effetto è stato particolare. L'inusualità ha innescato curiosità tra i presenti. La scelta, ovviamente, non è casuale e rientra all'interno di un accordo commerciale.