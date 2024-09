Szczesny si commuove per il tributo della Juve: il discorso è da brividi

Giornata speciale in casa Juventus : allo Stadium arriva il Napoli per il big match della quinta giornata di Serie A. Ma a Torino c'è un altro ospite d'onore che ha scritto un pezzo importante della storia recente bianconera, ovvero Wojciech Szczesny .

Szczesny e il tributo emozionante allo Stadium

Dopo l'addio in estate con la rescissione del contratto e il successivo ritiro dal calcio giocato, l'ex portiere polacco è tornato allo Stadium per ricevere il tributo chiesto a gran voce dai tifosi juventini. Quest'ultimi non avevano avuto la possibilità di salutarlo in casa e ne approfittano prima della sfida contro il Napoli. Szczesny è entrato in campo con il pasillo de honor fatto dai bambini del settore giovanili della Juve fino ad arrivare a centrocampo dove ha fatto un discorso: "Dietro un campione, un grande uomo", così lo speaker dello Stadium annuncia Szczesny che entra in campo visibilmente emozionato. "Grazie mille vi ringrazio per sette anni di amore che mi avete dimostrato, ma soprattutto per l'amore che mi avete dimostrato nell'ultimo mese, perché mi avete fatto sentire amato, pur sapendo che non potevo ripagare, mi avete fatto sentire amato e a casa mia".

L'abbraccio con Perin e Pinsoglio

Commozione per Szczesny nel mezzo dell'ovazione dei tifosi. In attesa del tributo, le telecamere lo avevano pescato nella pancia dello stadio mentre parlava con i suoi ex compagni di reparto Mattia Perin e Carlo Pinsoglio: sorrisi e abbracci tra i tre.