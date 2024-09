La Juve approva il bilancio: club in perdita di quasi 200 milioni

Dopo l'Inter , anche la Juventus ha approvato il suo bilancio per l'esercizio chiuso il 30 giugno 2024. Il CdA lo ha approvato con una perdita di quasi 200 milioni di euro , più precisamente 199,2. Come specifica la nota ufficiale dei bianconeri, perdita che è fortemente influenzata dalla mancata partecipazione alle coppe europe nella scorsa stagione.

Juve, il comunicato sul bilancio

Questo il comunicato del club: "Approvato il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2024, che evidenzia una perdita di € 199,2 milioni (€ 123,7 milioni al 30 giugno 2023), significativamente influenzata dalla mancata partecipazione della Prima Squadra maschile alle competizioni UEFA, nonché da taluni oneri non ricorrenti. Nella stagione 2024/2025 Juventus parteciperà a cinque competizioni (Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, UEFA Champions League e FIFA Club World Cup), con un positivo impatto sui ricavi. Significativa la riduzione dell’indebitamento finanziario netto grazie al completamento dell’aumento di capitale e agli incassi derivanti dalle cessioni pro-soluto di crediti verso società calcistiche estere, che hanno più che compensato i mancati proventi relativi alla mancata partecipazione alle competizioni UEFA".

Il piano della Juve per il futuro

La nota ufficiale continua soffermandosi sul futuro del club: "Confermati gli obiettivi economici e finanziari del Piano Strategico 2024/2025-2026/2027 approvato dal Consiglio di Amministrazione a ottobre 2023. Nel presupposto di performance sportive coerenti con quelle previste nel Piano e in assenza di eventi non ricorrenti. Sono attesi nell’esercizio 2024/2025 risultato e cash-flow operativi nel range del break-even, sia per la normalizzazione dei ricavi (anche grazie al ritorno alla partecipazione alla UEFA Champions League) che per il crescente impatto positivo derivante dalle azioni di razionalizzazione dei costi. Previsto un progressivo miglioramento dell’andamento economico e finanziario nell’arco del periodo del Piano stesso, con raggiungimento di risultato netto e cash-flow positivi nell’esercizio 2026/2027".