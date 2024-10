Thiago Motta e la Juve cercano conferme in Champions

LIPSIA - Per sentirsi di nuovo grande, la Juve ha bisogno di una notte eroica in Champions. Tre gol al Psv Eindhoven nel debutto dell’Allianz Stadium non bastano. Thiago Motta e il dt Giuntoli cercano conferme dalla trasferta di Lipsia. Un esame vero, un banco di prova autentico per verificare il percorso di crescita dei bianconeri. I tedeschi del colosso Red Bull, nelle ultime sei stagioni sempre piazzati tra le prime quattro in Bundesliga, sono entrati da teste di serie al sorteggio di Montecarlo. I colpi di Sesko e Xavi Simons, la pericolosità di Openda, il pressing di Marco Rose, ex allievo di Jurgen Klopp, tra i tecnici più quotati in Germania. Sarà durissima tenere testa al Lipsia. Thiago Motta vuole scoprire come risponderà la Juve, se saprà comandare il gioco e controllare la partita. Ecco la chiave: palleggiare, superare la pressione, trovare lo spazio in profondità per innescare Vlahovic in campo aperto.