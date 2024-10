Juve, Giuntoli secco su Pogba: la risposta può chiudere la porta al ritorno

Giuntoli su McKennie e l'infortunio di Bremer in ottica mercato

Il Managing Director Football ha poi aggiunto: "McKennie? All’inizio avevamo avuto qualche problemino per il rinnovo, era stato richiesto da un po’ di squadre. Abbiamo trovato l’accordo e siamo contenti che sia rimasto. L'infortunio occorso a Bremer? Intanto ci dispiace molto per lui e per tutti noi perché è un grandissimo calciatore. Il mister dovrà arrangiarsi. Vedremo chi prenderà il suo posto, farà sicuramente bene. A gennaio ci saranno opportunità e le coglieremo".

Giuntoli sul rinnovo di Vlahovic e su Thiago Motta

Giuntoli ha poi aggiunto e concluso: "Vlahovic è destinato a restare a lungo? È un grande calciatore, ce lo godiamo, stiamo parlando con il suo entourage e siamo molto fiduciosi anche per il suo futuro. Thiago Motta usa molto i centrocampisti, noi ne abbiamo molti e molto bravi".