Juve, oltre il gioco un’asticella da alzare

La Juventus di Thiago Motta o vince 3-0, o tritura l’avversario, oppure non riesce a portarla a casa. È successo praticamente sempre, tranne che nell’indimenticabile notte di Lipsia dove i bianconeri hanno giocato una partita epica vinta 3-2 in dieci uomini, con due infortuni e in rimonta. Per il resto, sono state quattro vittorie (tutte per 3-0 e un 3-1 col Psv che però ha segnato al 93esimo) e quattro pareggi. Tutti in campionato. Contro Roma, Empoli, Napoli e Cagliari. Nessuna vittoria per 1-0, il corto muso è stato bandito. Anche ieri: partita dominata, ma dominare serve a poco. Alla fine l’espressione del volto di Thiago Motta è inequivocabile. La delusione la porta stampata in faccia. Chi vive di calcio, sa fin troppo bene che non riuscire a vincere incontri del genere non è questione di episodi o di sfortuna. La sua Juve sembra una squadra costretta sempre a giocare alla morte . Probabilmente è lui che la vuole così . Lo ha detto nel post Juve-Cagliari: «Non dobbiamo gestire, dobbiamo continuare ad attaccare». Come se non contemplasse l’opzione di addormentare le partite. Anzi, deve mantenerle sveglie, dominarle.

Al momento i bianconeri hanno uno spartito solo. Devono schiacciare l’avversario, altrimenti il rischio diventa alto. Come ieri. Il Cagliari si conferma squadra che non si arrende mai e Nicola allenatore sottovalutato. Il pareggio con la Roma non fu casuale e il 4-0 subito dal Napoli è da considerarsi ingannevole. I sardi hanno saputo resistere, non si sono mai disuniti e c’è mancato poco che non vincessero: di quel palo di Obert si parlerà a lungo a Cagliari. Tornando alla Juve, il bilancio di Thiago è ovviamente positivo. La squadra sta assimilando le sue idee. Di calcio ne sa e ha quel sesto senso che non guasta quando sceglie i ragazzi da lanciare a sorpresa: da Savona a Mbangula. Va però sottolineato che fin qui, nonostante i quasi duecento milioni di euro spesi (cifra record in Serie A), questa è soprattutto la Juve dei Fagioli, dei Gatti, dei McKennie (rimasto quasi per caso). Insomma della classe operaia. Di star c’è solo Vlahovic, che ha già segnato sette gol e comunque c’è sempre chi mugugna (anche ieri per aver sprecato una facile occasione del 2-0). Di Yildiz, se escludiamo il tiro a giro contro il Psv, non ci sono tracce significative.

Può sembrare assurdo ma della dispendiosa campagna acquisti al momento il migliore - per distacco - è Kalulu che il Milan ha quasi svenduto (prestito oneroso di 3 milioni più riscatto a 14). Degli altri, nessuno fin qui ha brillato. Né Koopmeiners né Nico Gonzalez. Cabal è scomparso, Thuram naviga nella zona grigia. Bene Conceiçao, l’unico in grado di creare superiorità numerica, anche se ieri si è fatto espellere. Resta il grande mistero Douglas Luiz, il brasiliano che su nove partite ufficiali ha giocato titolare solo a Empoli. Annunciato in pompa magna, doveva essere il calciatore in grado di alzare la qualità del centrocampo. In realtà non si sa che cosa sia. Il primo a non averlo capito (o forse l’ha capito fin troppo bene) è Thiago Motta che ormai lo fa sedere sistematicamente al suo fianco in panchina. Si è fatto notare per aver provocato due rigori in cinque giorni: imbarazzante quello di ieri. E immaginiamo che alla vista di Pogba in tribuna allo Stadium, ogni juventino sia stato costretto in cuor suo a un amaro paragone.