Bremer, operazione riuscita: il messaggio social del difensore della Juve

Dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro accusata nella partita di Champions League contro il Lipsia, Gleison Bremer è andato sotto i ferri. Come riportato dalla Juventus , l'operazione è perfettamente riuscita e lo stesso difensore ha voluto lasciare un messaggio sui social per i tifosi.

Bremer, il messaggio social dopo l'operazione al crociato

"Questo è il primissimo passo verso il rientro! Grazie a tutti per i messaggi che mi avete mandato, l’affetto che ho ricevuto in questi giorni è stato qualcosa di fantastico" scrive il centrale brasiliano sul proprio profilo Instagram in allegato a una sua foto sorridente sul letto di ospedale.