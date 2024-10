Infortunio McKennie, sospiro di sollievo: non c'è lesione, salta la Lazio

Importanti novità in casa Juventus. Weston McKennie si è sottoposto in mattinata agli esami medici in seguito ai problemi fisici accusati con la nazionale statunitense che lo hanno costretto ad anticipare il proprio rientro dagli impegni internazionali. I test hanno dato risultati confortanti perché hanno escluso lesioni muscolari. Per il centrocampista della Juve, quindi si tratta solo di un affaticamento. Salterà la sfida con la Lazio, ma potrà tornare per le successive sfide. Una buona notizia per Thiago Motta, alle prese con una vera e propria emergenza e alla vigilia di un periodo intenso che vedrà i bianconeri disputare 7 match in 21 giorni.