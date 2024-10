Juve, si ferma anche Fagioli: in dubbio per la Lazio

Ancora problemi in casa Juve . Si ferma anche Nicolò Fagioli , centrocampista rientrato dagli impegni con la Nazionale non al top della condizione. Trauma contusivo per il classe 2001 , che rischia di saltare il match con la Lazio , in programma sabato alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino.

Juve, Fagioli ai box: è in dubbio per la Lazio

A causa di una botta rimediata in Nazionale, Nicolò Fagioli non ha preso parte all'ultimo allenamento della Juventus, a due giorni dalla sfida con la Lazio di Marco Baroni. Riposo a scopo precauzionale, ma è chiaro che il tempo stringe e diminuiscono sensibilmente le possibilità di vederlo titolare contro i biancocelesti. Emergenza per Thiago Motta, che deve già rinunciare allo squalificato Conceiçao e agli infortunati Bremer, McKennie, Koopmeiners e Nico Gonzalez, senza dimenticare il lungodegente Milik. Chance per Douglas Luiz, che non ha convinto in questo avvio e potrebbe avere spazio in mezzo al campo, complici le tante assenze. Per Fagioli, filtra cauto ottimismo, almeno in ottica convocazione. Toccherà al tecnico bianconero decidere se rischiarlo o preservarlo in vista della partita di Champions con lo Stoccarda, in calendario martedì alle 21.