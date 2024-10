Thiago Motta diretta: la conferenza stampa verso Juve-Lazio LIVE

TORINO - "Pronti per la Lazio". Dopo la sosta per le nazionali, la nuova Juventus di Thiago Motta si rituffa nel campionato, da imbattuta, per affrontare i biancocelesti all'Allianz Stadium nel match dell'8ª giornata di Serie A in programma domani (sabato 19 ottobre, ore 20:45). L'allenatore bianconero ha presentato la partita contro la squadra di Baroni nella consueta conferenza stampa della vigilia, esprimendo fiducia nonostante i numerosi assenti (out Bremer, Milik, McKennie, Koopmeiners, Gonzalez oltre allo squalificato Conceicao). Tutti gli aggiornamenti in diretta .

14:37

14:21

14:06

13:53

13:42

"Ci sono troppo partite, ma lo sapevamo dall'inizio e non c'è da lamentarsi oggi: se poi nel momento adeguato possiamo esprimere un'opinione, lo faremo per cambiare in meglio questa situazione": è questa la posizione espressa nella conferenza stampa odierna dal tecnico della Juventus, Thiago Motta, sulla polemica legata alle tante gare previste dai calendari. "Dare un'opinione adesso sarebbe farlo sul niente, domani abbiamo una partita e tra due giorni ne abbiamo un'altra - riflette l'allenatore bianconero alla vigilia della sfida di campionato contro la Lazio - e restiamo in forma per affrontare tutte le partite al meglio: ognuno ha la sua gestione e non giudico, penso solo a quello che devo fare io per avere i giocatori nella miglior condizione".

13:32

13:25

Motta, terminata la conferenza stampa alla vigilia di Juve-Lazio

Terminata la conferenza stampa di Thiago Motta alla vigilia di Juve-Lazio, con il tecnico bianconero che ha espresso fiducia nei suoi in vista del match allo Stadium nonostante le numerose assenze (out Bremer, Milik, McKennie, Koopmeiners, Gonzalez oltre allo squalificato Conceicao).

13:21

Motta su Thuram: "Ha avuto un grande maestro"

"Serie A sottovalutata? Credo di no, è considerato da tutti molto tattico e lo penso anche io, ma con accezione positiva". Così ancora Tiago Motta, che poi ha risposto a una domanda su Thuram, centrocampista bianconero: "Sta molto bene, vuole migliorarsi ogni giorno e ha grandi ambizioni. Ha avuto un grande maestro come suo papà (Lilian, ndr) Vuole giocare sempre, non è contento quando non gioca ma lo accetta perché sa che è una decisione mia, ma poi fa di tutto per migliorare e conquistare il posto".

13:16

Motta sulla Lazio: "Squadra forte, ammiro Baroni"

"I pareggi ottenuti non sono casuali, se sono arrivati è perché dovevamo fare meglio - ha detto ancora Thiago Motta in conferenza stampa -. La Lazio? È un avversaria con cui si rischia, giocano bene e sono allenati da un allenatore come Baroni che stimo moltissimo e che ha fatto bene in B e in A. Quando ci siamo incontrati gli ho fatto i complimenti per il lavoro fatto a Verona. La Lazio ha giocatori forti e me l'aspettavo così in alto in classifica. Sarà una bella partita in uno Stadium nuovamente pieno".

13:13

Motta su Douglas Luiz: "Non ho parlato molto con lui"

Contro la Lazio, viste anche le numerose assenze, potrebbe trovare posto nella Juve il brasiliano Douglas Luiz che finora ha deluso dopo il suo arrivo dall'Aston villa: "Ho parlato pochissimo con lui, ma allo stesso tempo ho visto un atteggiamento bellissimo negli allenamenti: sta veramente bene - ha detto Thiago Motta -. Per i giocatori forti come lui, i momenti di difficoltà servono per vedere la reazione di una persona e ho visto una reazione fantastica. Poteva fermarsi, ha avuto situazioni fisiche particolari ma lui non si ferma, continua ad allenarsi nel momento giusto: quando lo vedo così sono tranquillissimo, è la strada giusta per un giocatore come lui di essere protagonista. Ha fatto bene ma può fare meglio, sono contento di ciò che vedo negli allenamenti".

13:09

Motta su Vlahovic: "Sta bene, contro la Lazio ci sarà"

A Motta chiedono se ha intenzione di gestire Vlahovic in vista anche del prossimo tour de force con tante partite alle porte: "Vorrei che fosse sempre al 100% ma so che non sarà possibile, intanto penso a domani e per la partita contro la Lazio sta molto bene e sarà presente".

13:06

Motta sugli assenti: "Troveremo un equilibrio con quelli che ci sono"

Così Motta quando gli chiedono se per lui conti più il risultato che la prestazione contro la Lazio: "A me interessa la prestazione e che la squadra faccia bene quello che vogliamo e sappiamo fare, perché è attraverso tutto questo che arriva il risultato". C'è da ovviare alle numerose assenze: "Non avremo Bremer, Milik, McKennie, Koopmeiners, Gonzalez oltre allo squalificato Conceicao. Ci saranno Weah e Fagioli. Cercheremo di mettere quelli disponibili ognuno dove possa rendere al meglio, cercando di dare un equilibrio alla squadra e di metterla in condizione di giocare meglio degli avversari".

13:02

Motta, via alla conferenza: "Ottimo allenamento, pronti per la Lazio"

Iniziata la conferenza di Thiago Motta alla vigilia di Juve-Lazio: "Ho visto un ottimo di allenamento, almeno di quelli che erano qui a disposizione. Saremo pronti per la partita con la Lazio".

12:44

