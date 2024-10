Thiago Motta e la gag con i giornalisti sugli infortunati: "Per domani sì..."

Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Lazio , match valido per l'ottava giornata di Serie A e oltre a rispondere alle classiche domande, è stato protagonsita di una gag con i giornalisti: "Chi sono gli indisponibili? Li sapete voi meglio di me...".

Thiago Motta e la gag con i giornalisti sugli infortunati

L'allenatore bianconero si è quindi prestato a rispondere uno ad uno ai dubbi dei giornalisti sulle condizioni dei singoli giocatori: "McKennie? Per domani no. Fagioli? Per domani sì. Koopmeiners? Per domani no. Weah? Per domani sì. Gonzalez? Per domani no. Siamo a posto? Bene, fatto".