Juve, Giuntoli gela Pogba: "La rosa è al completo"

Prima di Juve-Lazio, Cristiano Giuntoli non ha usato giri di parole per esprimere la posizione del club bianconero in merito a Pogba. In settimana il centrocampista francese ha detto di voler tornare a giocare nella Juve, di voler parlare con la società e Thiago Motta dopo la riduzione della squalifica per doping da quattro anni a diciotto mesi: “Pogba? La nostra posizione è molto chiara. Paul è stato un grande giocatore, ma è tanto tempo che è fermo. Lo scorso anno e quest’anno siamo stati costretti a investire su altri calciatori e in questo momento la rosa è al completo”, ha dichiarato a Sky il Managing Director Football del club bianconero.