Thiago Motta: "Vittoria meritata. Cambiaso sta diventando importante". Rivivi la diretta

All'Allianz Stadium è andata in archivio Juve-Lazio , valida per l'ottava giornata di Serie A . A decidere il match è stato un autogol di Gila all'85' su cross di Cabal . I biancocelesti hanno giocato in dieci uomini dal 24': espulso Romagnoli per interruzione di chiara occasione da rete (fallo su Kalulu lanciato a rete). Rileggi tutte le dichiarazioni di Thiago Motta in tv e conferenza stampa. Rivivi la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

0:22

Thiago Motta: "Douglas Luiz mi è piaciuto molto"

Thiago Motta ha concluso: "Come valuto la prestazione di Douglas Luiz? Molto buona. Mi è piaciuto molto".

0:20

Thiago Motta: "Dopo l'infortunio di Bremer dobbiamo dare tutti di più"

Thiago Motta: "Dopo l'infortunio di Bremer abbiamo bisogno di dare tutti qualcosa in più. Io per primo. I ragazzi lo stanno facendo per fare una prestazione del genere. È una vittoria e la lasciamo indietro, ora dobbiamo recuperare e pensare a martedì. Dobbiamo essere al ducento per cento per battere lo Stoccarda. Per martedì recupereremo qualcuno? Non lo so. Abbiamo due giorni per recuperare quelli che hanno giocato stasera e gli altri che erano infortunati. Vedremo. Quelli a disposizione daranno il loro massimo e qualcosa in più per ottenere il risultato positivo. In superiorità numerica abbiamo perso organizzazione ed equilibrio. Questo è successo anche contro il Cagliari".

0:19

Thiago Motta su Yildiz

Thiago Motta in conferenza stampa: "Vittoria importante e meritata contro una squadra che gioca molto bene. Non è facile per nessuno affrontare la Lazio. Abbiamo trovato un gol importante, ma con delle giocate fatte bene. Quei cross sono molto difficili da difendere, invece altre volte abbiamo fatto dei cross più semplici da difendere. Partita complicata, ma una vittoria importante e meritata. Yildiz? Ha fatto un'ottima partita insieme ai suoi compagni. Nel primo tempo lo volevamo in un modo diverso con l'arrivo di Cabal da dietro. Nel secondo tempo abbiamo provato a liberarlo per l'uno contro uno. È un ragazzo con grande voglia che si impegna tanto in allenamento e in partita. Ha fatto una buona partita".

0:18

Thiago Motta: "Dobbiamo Migliorare"

Thiago Motta: "Avendo un uomo in più volevamo provare a far scegliere i loro difensori, soprattutto sull’esterno: a sinistra potevamo incidere di più, dall’altra parte invece avevamo un giocatore in più per sfruttare le sovrapposizioni, mentre Thuram provava a sfondare centralmente. Poi è arrivato Cabal sul fondo nel momento giusto per fortuna a mettere quella palla finita in rete: abbiamo perso un po’ di equilibrio concedendo qualche ripartenza di troppo, ma come ho detto dobbiamo migliorare".

0:15

Thiago Motta: "Risultato fondamentale"

Sul sito della Juve la sintesi delle dichiarazioni di Thiago Motta: "Una partita complicata. Abbiamo affrontato una squadra che sta bene e si difende con grande organizzazione, piena di ottimi giocatori. Ci abbiamo provato fino alla fine, con degli errori e altre cose fatte bene, per ottenere un risultato meritato e fondamentale: bene i 3 punti, ma ora pensiamo allo Stoccarda. Oggi ha commesso un passo falso, ma sarà molto pericoloso come avversario. Sono sempre contento quando vinciamo, a prescindere: cerchiamo con la nostra idea di calcio di incidere, ma ho già spiegato poi cosa significa per me giocare bene a calcio".

0:05

Serie A, la classifica aggiornata

Serie A, la classifica aggiornata al termine di Juve-Lazio. VEDI LA CLASSIFICA

23:50

Thiago Motta: "La sfida con l'Inter? Penso allo Stoccarda"

Thiago Motta: "La sfida con l'Inter? Penso allo Stoccarda. Dobbiamo correre tanto. Quando finirà la partita con lo Stoccarda penseremo alla prossima partita".

23:48

Thiago Motta: "Cambiaso meritava la fascia da capitano"

Thiago Motta: "Sul lato sinistro potevamo meglio con Yildiz. Ci è mancata un po' la pazienza di creare la situazione giusta per chiudere meglio l'azione e non lasciar ripartire gli avversari, ma la vittoria è meritata. Cambiaso capitano? Sta attraversando un momento molto buono, con noi e con la Nazionale. Ora deve recuperare e pensare a martedì. Deve continuare a fare bene come sta fecendo".

23:46

Thiago Motta: "La squadra che gioca bene ha più possibilità di vincere"

Thiago Motta: "La squadra che gioca bene ha più probabilità di vincere. Abbiamo affrontato in casa la Roma e il Napoli. Con la Roma è stata una partita complicata, con il Napoli abbiamo dominato così come il Cagliari. Oggi abbiamo avuto un grande equilibrio. Quando la Lazio è rimasta in dieci abbiamo alzato il baricentro, ma dobbiamo migliorare".

23:42

Thiago Motta: "Ora testa allo Stoccarda"

Thiago Motta a DAZN: "La partita è stata complicata. La Lazio si difende molto bene, ha giocatori che possono fare bene in tutte le fasi sia in Italia sia in Europa. Abbiamo provato a vincere fino alla fine facendo errori e cose fatte molto bene. Abbiamo ottenuto un risultato importante e meritato, i 3 punti. Ora testa allo Stoccarda: oggi ha perso ma sta giocando molto, molto bene".

23:37

Thiago Motta: "Voglio bene ai miei giocatori"

Thiago Motta: "Non riesco a nascondere le mie emozioni e le trasmetto alle squadre. Alle volte è una cosa positiva, altre no. Non vorrei trasmettere insicurezza. Parlo con i ragazzi, per loro alle volte non è facile accettare quello che dire e non sono d'accordo con me. Ma quando perderò il mio lato emotivo farò un'altra cosa. Sono uno di loro. Finché abbiamo questo atteggiamento saranno i miei ragazzi più che i miei giocatori. Voglio bene a tutti, poi ci sono delle scelte da fare".

23:35

Thiago Motta sul cross di Cabal e su Cambiaso

Thiago Motta: "Il cross di Cabal è il cross che dobbiamo fare contro tutte le squadre. Questo tipo di cross servono più di quelli dalla trequarti. Cambiaso sta diventando un giocatore importante nella Juve e in Nazionale. Gioca quinto, terzino, centrocampista. Sta diventando un giocatore completo. Deve fare attenzione al suo fisico, mantenere equilibrio fisico e psicologico ma è un grande professionista che cerca di migliorarsi. Può migliorare nella fase difensiva, da terzino".

23:32

Thiago Motta: "Vittoria importante e meritata"

Thiago Motta a Sky: "Continueremo a lavorare su tutto. Mi sono piaciute tante cose come la pazienza nel secondo tempo. La Lazio è stata molta generosa. L'entusiasmo e la voglia del nostro pubblico di vederci nell'area di rigore ci hanno indotto a qualche forzatura. Il gol è arrivato nel momento di massima pressione. La vittoria è importante e meritata".

23:30

Thiago Motta in arrivo

In arrivo Thiago Motta, che si sta facendo attendere più del consueto ma a breve sarà ai microfoni di Sky, DAZN e chiuderà il suo giro di dichiarazioni in conferenza stampa.

23:20

Fabiani su tutte le furie

In attesa dell'arrivo di Thiago Motta, il direttore sportivo della Lazio, Angelo Mariano Fabiani è stato durissimo nei confronti del Var: "Non c'è parità di giudizio, facciamo una petizione per l'abolizione del Var". LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI

23:10

Juve imbattuta

La Juve si conferma imbattuta e torna a tenere la porta inviolata dopo l'1-1 all'Allianz Stadium con il Cagliari.

23:00

Juve-Lazio 1-0, rivivi la diretta

Juve-Lazio 1-0, rivivi la diretta testuale de Il Corriere dello Sport - Stadio. RIVIVI LA DIRETTA

22:55

Thiago Motta a breve in diretta tv

Thiago Motta sta per iniziare il suo giro di interviste in diretta tv dopo il successo sulla Lazio e il momentaneo aggancio al Napoli in vetta alla classifica.

22:45

Serie A, risultati e calendario

Serie A: risultati, programma dell'ottava giornata di Serie A e calendario. VEDI I RISULTATI E IL CALENDARIO

22:43

Serie A, la classifica aggiornata

Serie A, la classifica aggiornata al termine di Juve-Lazio. VEDI LA CLASSIFICA

Allianz Stadium - Torino