Zazzaroni: "Yildiz è ancora un giocatorino, meglio Totti a 48 anni". Mauro: "Finora è un Chiesa venuto male"

Yildiz continua a far discutere. Il giovane attaccante della Juve, a 19 anni, sta faticando ad incidere in questa prima parte della stagione. Ieri ne hanno discusso il Direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni e Massimo Mauro a Pressing su Canale 5: “Yildiz è ancora un giocatorino - il commento di Zazzaroni - se io penso a Totti, spero che a 48 anni torni a giocare. Lui è bravo, ha dei numeri indubbiamente, non salta l’uomo quasi mai. È un ragazzo giovane, ha 19 anni, ma io ricordo Francesco a 20 anni: gli faceva sei giri intorno e gli passava sotto. Ma non è colpa di Yildiz, ha tutto il tempo per crescere, ha delle potenzialità, oggi è un giocatore che non mi dà garanzie. È giusto che la Juve investa su di lui”.