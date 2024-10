La Juve 'annuncia' Arda Guler sui social, poi precisa: "Hackerato l'account"

TORINO - Vigilia 'movimentata' sui social per la Juve quella della sfida di Champions League contro lo Stoccarda in programma allo Stadium domani (martedì 22 ottobre). Una partita presentata in conferenza stampa dal tecnico Thiago Motta, prima del post pubblicato sul profilo X in inglese del club che nel primo pomeriggio ha spiazzato i tifosi bianconeri.