Infortunio Douglas Luiz, l'esito degli esami: i tempi di recupero

Giornata di esami strumentali al J Medical, dove questa mattina si è recato Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, che non ha preso parte alla partita di Champions tra Juve e Stoccarda, si è fermato nel riscaldamento pre gara per un fastidio al flessore della coscia sinistra, immediatamente segnalato allo staff di Thiago Motta. Al posto dell'ex Aston Villa, ko per infortunio, è stato schierato dal primo minuto Khéphren Thuram.