Yildiz, che crisi: retroscena e segreti del baby talento della Juve

TORINO - Salvate il soldato Kenan. È un invito, quasi un appello. Yildiz merita di essere tutelato, protetto e giudicato come un ragazzo di 19 anni, alla prima vera stagione da titolare a tempo pieno con la Juve. Non è Del Piero, non è Baggio e nessuno oggi può sapere a quale livello lo porterà il suo talento. Neppure è giusto usare certi parametri di paragone, anche se al debutto in Champions ha messo la palla all’incrocio con un tiro a giro e ha esibito la linguaccia. Kenan va aspettato , ha giocato poco, si trova dentro un percorso di formazione fisica e tecnica. Esperienza limitata. Un dato è illuminante: negli ultimi dodici mesi ha totalizzato 43 presenze in maglia bianconera , di cui solo 21 da titolare, le ultime 11 in due mesi di gestione Thiago Motta. È come se avesse iniziato adesso. Non gli si può chiedere tutto e subito o immaginare che risolva da solo ogni partita, altrimenti sarebbe un marziano come Yamal, il fenomeno del Barcellona. Ma poi basta guardarli. Lo spagnolo è pieno di muscoli, ha una fisicità esplosiva coniugata alla tecnica. Kenan è veloce ma leggerino, deve irrobustirsi dal punto di vista atletico e ha già dimostrato evidenti progressi, in termini di presenza e di protezione della palla, rispetto alla scorsa stagione, quando scompariva a lungo dalla partita. Ora gioca di più, tocca un numero superiore di palloni, ma non è semplice determinare, orientare il gioco come succede ai fuoriclasse o viene richiesto ai numeri 10 della Juve.

Yildiz, un talento ancora giovane

Ecco il primo punto. La maglia pesa. Un filo d’ansia è normale. Le aspettative sono enormi, forse di portata superiore a quanto possa garantire oggi. Le cadute o i picchi di rendimento sono fisiologici. La personalità non gli manca. Si vede da come gioca e ragiona. «È serio, ha la testa a posto» raccontava Allegri a Frosinone, dopo il suo primo gol in Serie A, dicembre 2023. Eppure nei mesi successivi nacque il tormentone legato al tridente con Chiesa e Vlahovic e Max doveva spiegare perché non giocasse. «È giovane, dategli tempo». Lunedì, presentando la sfida di Champions, Motta si è appellato all’età. La domanda verteva sui tiri in porta del turco, sempre meno frequenti. «Io sono contentissimo di quello che vedo e del lavoro di Kenan. Mette tutta la sua qualità a disposizione della squadra. Senza dimenticare che è un ragazzo del 2005 e sta dando tanto. Nell’ultima partita di Champions qui allo Stadium ha segnato un gol bellissimo (con il Psv, ndr), ma non solo. Deve continuare così».

Yildiz, il peso delle responsabilità

La Juve ha investito su un progetto a lungo termine di cui Yildiz è il cardine, ma i tempi di maturazione vanno rispettati. E poi esiste il campo con le sue logiche e i suoi numeri. I bianconeri faticano a costruire e creare occasioni. Dopo la tripletta di Lipsia, la macchina si è ingolfata: un rigore per pareggiare con il Cagliari (1-1), l’autorete di Gila per battere la Lazio (1-0), il digiuno con lo Stoccarda (0-1). Dentro il problema del gol, c’è anche l’eclisse di Kenan. Non tira più in porta. Era già successo nelle ultime due partite di campionato. Le statistiche della Lega di Serie A segnalano 5 tiri fuori e appena 3 nello specchio in 8 giornate. Il totale fa 8. Pochi per un attaccante esterno. Come Vlahovic, sta scontando l’assenza di Koopmeiners. Non può essere un trascinatore che porta su di peso la squadra quando viene attaccata, come è successo allo Stadium. Anche Conceiçao ha sofferto la fisicità dei tedeschi. Lo Stoccarda è stato dominante nel gioco, nei duelli, nella pressione. La Juve non riusciva a spostare su il baricentro. Kenan ha bisogno di puntare l’uomo e va messo in condizione di sfruttare l’uno contro uno. I tre attaccanti bianconeri hanno giocato l’intera partita guardando Perin e non Nübel, il portiere tedesco. Così diventa difficile tirare...