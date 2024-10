Thiago Motta diretta conferenza prima di Inter-Juve: le parole del tecnico LIVE

Vigilia di Inter-Juventus . Alla Continassa, Thiago Motta presenta in conferenza stampa il derby d’Italia numero 252, al termine di una settimana che ha visto i bianconeri incassare la prima sconfitta stagionale in Champions contro lo Stoccarda . In Serie A, però, Vlahovic e compagni sono reduci dalla vittoria di misura con la Lazio, che ha consentito loro di consolidare l’imbattibilità. Segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

13:35

Inter-Juve: la nuova battaglia per il potere

Leggi il commento sul big match in programma domenica alle ore 18.

13:20

Inzaghi "punge" la Juve: "Ci sono squadre che hanno richiesto grandi investimenti"

"Come noi - ha evidenziato Simone Inzaghi, facendo riferimento alle dirette concorrenti - ci sono altre 4-5 squadre che hanno richiesto alle proprie società dei grandi investimenti".

13:05

Inzaghi sulla Juve di Motta: "Hanno cambiato i loro principi"

Una Juve cambiata dal mercato e dalla filosofia di Thiago Motta: "Ha cambiato i propri principi, - ha sottolineato Inzaghi in conferenza - Allegri aveva i suoi e Motta ne ha altri. Con Allegri sono sempre stati campionati tirati e finali tirate, è un allenatore che stimo molta come Motta: col Bologna sono state partite difficilissime, ora allena la Juve e ha fatto un ottimo percorso finora, sia in campionato che in Champions League".

12:50

Inzaghi risponde a Motta: "Molte hanno colmato il gap"

A proposito della corsa Scudetto, Simone Inzaghi ha risposto a Thiago Motta: "Sapete come la penso per quanto riguarda le griglie, credo ci saranno tante squadre in corsa. Molte hanno investito tanto e hanno colmato il gap, dipenderà da tante cose. Sarà un campionato equilibrato". Le parole.

12:35

La probabile formazione dell'Inter

L'Inter, complici le assenze, potrebbe rispondere così dal primo minuto, ripartendo dal collaudato 3-5-2: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, L. Martinez.

12:30

La probabile formazione della Juve

In vista di Inter-Juve, Thiago Motta dovrebbe affidarsi al suo 4-2-3-1: Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Yildiz, Weah; Vlahovic.

12:20

Perin titolare nella settimana del rinnovo? Motta ci pensa

"Abbiamo tre ottimi portieri, tutti possono giocare", ha sottolineato Motta in conferenza stampa. L'allenatore bianconero ha giocato a carte coperte dopo la super prestazione di Perin in Champions League, che ha preceduto il rinnovo dell'estremo difensore ex Genoa.

12:10

Motta e la frase su Inter e Napoli

Thiago Motta ha "scaricato" la pressione sull'Inter e sul Napoli di Antonio Conte, in ottica Scudetto: "Sono queste due squadre le favorite per lo Scudetto, lo dice la storia recente e quello che hanno fatto negli ultimi anni. È un dato oggettivo, non lo dico io". Alle 12.30, attesa la replica di Simone Inzaghi.

12:00

Motta a Sky: "Dobbiamo giocare bene a calcio"

Motta ha poi concluso: "Dobbiamo giocare bene a calcio, senza star qui a spiegare cosa significa per me questo. Dobbiamo fare quello che sappiamo fare e divertirci".

11:59

Motta a Sky: "Yildiz deve migliorare, come tutti"

Motta sul suo numero 10: "Yildiz deve migliorare come tutti, come me e come tutti. È un grandissimo giocatore, che deve migliorare sotto tanti punti di vista. Ma siamo contenti di averlo dalla nostra parte, deve stare tranquillo".

11:58

Motta a Sky: "Non recuperiamo nessuno, abbiamo tre ottimi portieri"

Motta e il rebus portiere: "Non recuperiamo nessuno degli infortunati per domani. Capitolo portiere? Abbiamo tre ottimi portieri che possono giocare, quindi vedremo domani".

11:57

Motta a Sky: "Inter? Porto con me bei ricordi"

Motta sul suo passato: "Porto con me sempre bei ricordi. Ho avuto sempre accoglienze belle, perché dal punto di vista umano mi sono sempre comportato nel modo giusto, con tutti. Sarà un ambiente bello anche domani".

11:56

Motta a Sky: "L'Inter è la favorita per lo Scudetto"

Motta sulla partita: "Sarà una grande partita, l'Inter è la favorita per lo Scudetto e noi affronteremo questa partita come sempre al massimo".

11:55

Motta a Sky: "La sconfitta di martedì? Una novità, ma è il passato"

Motta è intervenuto in one to one a Sky Sport: "Non ho lavorato tanto sulla testa dei ragazzi. È vero che la sconfitta è stata una novità per noi, ma è il passato. Domani abbiamo una grande partita da giocare, quindi testa al 200% alla partita di domani, come sempre".

11:50

La mossa a sorpresa di Thiago Motta

Dopo il ko in Europa con lo Stoccarda, il tecnico ha deciso di togliere tensione alla squadra in vista dell'Inter. LEGGI QUI

11:47

Si chiude la conferenza stampa di Thiago Motta

Termina qui la conferenza stampa di Thiago Motta, alla vigilia di Inter-Juve.

11:46

Motta: "Il peso della partita? Va affrontata come sempre"

Motta allontana le pressioni e tratta Inter-Juve come una gara qualsiasi: "Domani dovremo essere bravi ad affrontare bene le transizioni positive dell'Inter, lavorando in entrambe le fasi. È la prossima partita del calendario e va affrontata come sempre. Dopo questa partita ne mancheranno tantissime".

11:45

Motta: "Dobbiamo essere attenti"

Motta sul modo di attaccare dell'Inter: "Giocano bene e creano pericoli soprattutto in contropiede. Sanno essere molto veloci in avanti dopo un recupero e di conseguenza dobbiamo essere attenti".

11:44

Motta: "Dimarco? Non c'è solo lui"

Motta sulla catena sinistra dell'Inter: "Non c'è solo Dimarco, ma anche Bastoni e Mkhitaryan attaccano spesso da quella parte. Noi dovremo fare uno sforzo collettivo sia difensivo che offensivo".

11:43

Motta: "Per domani non recuperiamo nessuno"

Motta, il report medico: "Per domani non recupereremo nessuno, saremo gli stessi della Champions. Perin? Tutti possono giocare e tutti stanno bene".

11:42

Motta: "Andiamo al campo sempre al 200%"

Come vive la vigilia Thiago Motta: "La vivo molto bene, perché la vivo come la prossima partita. Come sempre andiamo al campo al 200%. Poi si vince, si perde, si pareggia, ma diamo sempre il massimo per affrontare il nostro lavoro".

11:41

Motta: "Passato all'Inter? Mi sono sempre comportato bene"

Motta sul suo passato nerazzurro: "Ho giocato nell'Inter, nel Barcellona e nel Psg. Ovunque mi sono sempre comportato nel modo giusto con tutte le persone, senza interessi personali. Forse per questo vengo sempre riaccolto bene da ex, ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto sentire a mio agio".

11:40

Motta: "Yildiz più vicino a Vlahovic? Perché no"

Per ritrovare il miglior Yildiz, non è esclusa qualche variazione tattica: "Kenan più vicino a Vlahovic? Perché no, vedremo domani".

11:39

Motta: "Non devo lavorare sulla testa dei ragazzi"

Motta sullo stato mentale della squadra: "Non devo lavorare sulla testa dei ragazzi, perché stanno bene. In una grande squadra le esigenze sono alte, ma dopo una vittoria o una sconfitta si deve subito pensare alla prossima partita. Ci sarà un grande ambiente da vivere".

11:37

Motta: "Dobbiamo essere concreti e determinati"

"Dobbiamo essere concreti e determinati, se vogliamo fare una grande partita", parola di Thiago Motta.

11:35

Motta: "Qui esigenze altissime"

Motta aggiunge: "In una squadra importante come la nostra, in un ambiente come il nostro, le pressioni e le esigenze sono altissime. È vero, contro lo Stoccarda è arrivata la prima sconfitta stagionale, ma ora quella partita è il passato. Quando sei in una squadra così, devi sempre pensare alla partita successiva, sia quando vinci sia quando perdi".

11:33

Motta: "Sappiamo di affrontare una squadra forte"

Inter e Napoli favorite, Motta ribadisce: "Non lo penso solo io, è un dato oggettivo. Le due squadre favorite sono queste, per quanto fatto negli ultimi anni. Sappiamo di affrontare una squadra forte, ma dobbiamo cercare di portare la partita dalla nostra parte e non dalla loro".

11:32

Motta: "Inter e Napoli favorite per lo Scudetto"

Motta sulla lotta Scudetto: "La Juventus deve fare la sua partita. C'è sempre una storia diversa e dobbiamo cercare di portare la partita dove vogliamo noi, non dove vogliono loro. L'Inter è una squadra esperta, favorita per il titolo insieme al Napoli. Lo dicono i fatti, non è un'opinione. Ma dobbiamo alzare le possibilità di portare la partita dalla nostra parte".

11:31

Motta: "Sappiamo quello che dobbiamo fare"

Motta apre così la conferenza stampa: "C'è sempre voglia di andare in campo al massimo, nello stesso modo. Siamo determinati e concentrati nel fare quello che dobbiamo e possiamo".

11:30

Inizia la conferenza stampa di Motta

Thiago Motta presenta Inter-Juve.

11:25

Crisi Yildiz, retroscena e segreti del baby talento della Juve

Il peso della 10 e le eccessive pressioni, Motta cerca la terapia giusta. LEGGI QUI

11:15

Inter-Juve, out anche Douglas Luiz: i tempi di recupero

Douglas Luiz non sarà della partita per il problema muscolare accusato nel riscaldamento di Juve-Stoccarda. Gli esami strumentali, però, hanno escluso lesioni. I TEMPI DI RECUPERO

11:05

Troppo turnover, Motta ha perso certezze

Dalle assenze all'eccessivo turnover, fino alla perdita di certezze: Motta ha cambiato dieci volte la formazione e alternato due sistemi di gioco. LEGGI QUI

11:00

Inter-Juve, la nuova battaglia per il potere

La nuova battaglia per il potere. LEGGI IL COMMENTO

10:50

La sfida degli assenti

280 milioni di euro resteranno a guardare il derby d'Italia. TUTTI GLI ASSENTI

10:45

Inter-Juve, alle 11.30 parla Motta

A breve la conferenza stampa di Thiago Motta, chiamato a presentare Inter-Juventus, in programma domani alle ore 18 a Sna Siro. Alle 11.30 di oggi, parla il tecnico bianconero.

Continassa - Torino