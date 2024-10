Juve, Danilo flop e Gatti sparito: Bremer non si sostituisce

INVIATO A MILANO - Fremeva per tornare e giocare, raccontano abbia avuto un chiarimento con Thiago Motta nel periodo in cui il suo nome brillava in panchina e non veniva mai scelto. Si stava allenando bene ed è riapparso senza preavviso, durante il secondo tempo contro la Lazio, sostituendo Gatti. Ruolo per ruolo senza apparenti motivi. Danilo è entrato bene, ha aggiunto palleggio, ma non era una partita complicata. Il Taty era rimasto solo, senza assistenza. La squadra di Baroni, in dieci per l’espulsione di Romagnoli, si era accucciata in area e non attaccava più. Quel minimo rodaggio era un segnale. Thiago Motta aveva deciso di concedergli un’altra opportunità e rimetterlo in pista. Così il brasiliano si è ritrovato titolare in Champions: davanti allo Stoccarda, è crollato alla fine. Due cartellini gialli nel giro di un minuto e il rosso al 38’ del secondo tempo. Thiago ha sorpreso di nuovo. Dentro Rouhi, Cabal al centro, niente Gatti. Scelta tecnica, caviglia ok, era disponibile. El Bilal, dopo il rigore parato da Perin, ha bucato la Signora.