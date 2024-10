Thiago Motta diretta prima di Juve-Parma: segui la conferenza di oggi LIVE

Vigilia di Juve-Parma . Alla Continassa, Thiago Motta presenta in conferenza stampa la sfida valida per la decima giornata di Serie A , a due giorni di distanza dal derby d'Italia contro l' Inter , terminato 4-4 . I bianconeri restano così l'unica squadra imbattuta in campionato, striscia che vogliono allungare anche contro la formazione di Pecchia .

14:25

Motta imbattuto contro il Parma da giocatore

Tre vittorie, un pareggio, nessuna sconfitta e due gol realizzati: è il bilancio di Thiago Motta da giocatore contro il Parma.

14:10

Thiago Motta, prima volta da allenatore contro il Parma

Thiago Motta sfiderà per la prima volta da allenatore il Parma.

13:55

Juve-Parma, i precedenti

Sono 69 i precedenti tra Juventus e Parma, l'ultimo risalente alla 32esima giornata della stagione 2020/21, quando i bianconeri si imposero per 3-1. Agli emiliani manca la vittoria nella Torino bianconera dal 6 gennaio 2011 (1-4).

13:41

Serie A, la classifica

13:27

Serie A, risultati e calendario

13:11

Termina la conferenza stampa

Si è conclusa la conferenza stampa di Thiago Motta alla vigilia di Juve-Parma.

13:10

Thiago Motta: "La prossima partita è la più importante"

Thiago Motta: "Sono concentrato sul calendario. La prossima partita è la più importante. Inter-Juve? Rispetto le opinioni di tutti. La mia è che abbiamo fatto molto bene in alcuni momenti e in altri dobbiamo migliorare. Dobbiamo gestire bene i momenti per rimanere in partita, andare avanti e fare quello che serve per vincere".

13:09

Thiago Motta torna su Inter-Juve

Thiago Motta: "A Milano abbiamo finito molto bene la partita, avendo la possibilità di vincerla. Lo spettacolo è stato bello, entrambe avrebbero potuto vincere, ma è passato. La testa è focalizzata al Parma. Tutto il resto sono opinioni che contano pochissimo in questo momento".

13:07

Thiago Motta: "Testa al duecento per cento al Parma"

Thiago Motta: "La testa è al duecento per cento al Parma. Vogliamo ottenere un risultato positivo. Il Parma è una buonissima squadra. Pecchia prepara molto bene le partite. Il Parma si difende molto bene. Sicuramente, come sempre, è una partita che dobbiamo giocare al nostro massimo in entrambi le fase. Giocare bene le transizioni e fare del nostro meglio per portare la partita dalla nostra parte".

13:06

Thiago Motta: "Non guarderò Milan-Napoli"

Thiago Motta: "Lavoriamo tanto, tutti i giorni. Tutte le scelte che prendo sono per il bene della squadra. Se si vince è andata bene, se si perde è andata male. Se guarderò Milan-Napoli? Non la guarderò. Ceno a casa con la mia famiglia, che è qua. Approfitterò per passare un bel momento con loro. Il Milan è lontano, il Napoli lo abbiamo già affrontato".

13:05

Thiago Motta: "Koopmeiners è recuperato"

Thiago Motta: "Non avremo Bremer, Douglas Luiz e Milil. Recuperiamo Koopmeiners, vedremo se dall'inizio o in partita".

13:03

Thiago Motta: "Dobbiamo gestire meglio alcuni momenti"

Thiago Motta: "Dobbiamo finire sempre in undici ed essere più attenti a non concedere calci di rigore. Sicuramente finora abbiamo fatto tante cose bene, ma dobbiamo iniziare a gestire meglio alcuni momenti della partita per andare a cercare il risultato positivo che vogliamo. Cabal? Non è in crescita solo lui. Sono grandi giocatori. Lo dimostrano in allenamento, in partita. Ottima prestazione come i suoi compagni. Sono molto contento".

13:00

Thiago Motta: "Mi aspetto una partita diversa rispetto a quella con l'Inter"

Inizia, puntuale, la conferenza stampa di Thiago Motta: "Mi aspetto una partita diversa rispetto a quella con l'Inter, ma vogliamo competere e fare una grande prestazione per arrivare al risultato positivo. Gatti non è partito titolare? Non esiste nessun malinteso, nessun calo di impegno negli allenamenti. Sono scelte che faccio prima di una partita non c'è nessun malinteso o problema con lui. Io devo fare il bene dalla squadra e della Juve, per il resto non c'è niente. Vlahovic? Quando riposerà? Vedremo chi affronteremo e di cosa abbiamo bisogno davanti. Tanti giocatori possono giocare lì, ma vedremo se arriverà il momento di fare a meno di lui".

12:50

Sempre tante le assenze

Anche per la partita contro il Parma, Thiago Motta avrà a che fare con varie assenze. Ovviamente non ci saranno i lungodegenti Bremer e Milik, ma anche Koopmeiners e Nico Gonzalez difficilmente torneranno in campo.

12:40

I precedenti di Juve-Parma

12:25

Bremer l'insostituibile: i problemi dall'infortunio del numero 3

Allarme in difesa tra nervosismi, disagi e scelte: un difensore centrale è la priorità di Giuntoli che, a gennaio, prenderà un italiano o un comunitario. LEGGI QUI

12:10

Juve ancora imbattuta

Dopo nove giornate di Serie A, la Juventus resta l'unica squadra imbattuta in questo campionato. Quattro vittorie, cinque pareggi e zero sconfitte per la squadra di Thiago Motta.

12:00

Juve-Parma, alle 13 parla Motta

A breve la conferenza stampa di Thiago Motta, chiamato a presentare Juventus-Parma, in programma domani alle ore 20:45 all'Allianz Stadium. L'allenatore bianconero parlerà alle 13 di oggi.

