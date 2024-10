McKennie canta Tony Effe: il video virale su TikTok

McKennie canta Tony Effe su TikTok

CBS Sports Golazo gli ha proposto una challenge: una canzone nelle cuffie da abbinare a un suo compagno di squadra. Ed ecco che Ops i did it again di Britney Spears va a Di Gregorio per le sue tante parate e Kenan Yildiz si prende Taylor Swift. McKennie poi impazzisce quando arriva MIU MIU, celebre canzone della scorsa estate di Tony Effe. Il centrocampista della Juventus si mette a cantare la canzone e la associa a Federico Gatti perchè "abbiamo passato qualche giorno insieme a Courchevel" (località montana francese citata nel ritornello della canzone). Il video ha realizzato quasi 100mila views in poche ore.