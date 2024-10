Thiago Motta dopo Juve-Parma: interviste e conferenza stampa

23:50

Juve, ora testa all'Udinese

Il prossimo impegno di campionato dei bianconeri sarà in casa dell'Udinese. Ecco il calendario completo della Serie A. LEGGI QUI

23:39

Juve, l'assenza di Bremer pesa tantissimo: il dato

Tra i problemi di questa Juve c'è anche l'assenza per infortunio di Bremer, che ha creato un problema nella fase difensiva ben evidente da questo dato: con Bremer la Juve ha subito solo un gol in 7 partite, mentre nelle successive sette senza Bremer la Juve ne ha subiti ben 10.

23:30

Thiago Motta sulle condizioni di Koopmeiners

"Errori? Fa parte del gioco. Noi abbiamo giocatori fortissimi che in alcuni momenti vogliono fare troppo e sbagliano. Dobbiamo fare meglio e sicuramente lo faremo, perchè abbiamo giocatori fortissimi. Koopmeiners? Sta molto bene. Siamo molto contenti di averlo con noi. Ha fatto un grande sforzo, perchè deve sopportare il dolore".

23:27

Thiago Motta: "Ora testa all'Udinese"

"Questa sera volevamo un risultato diverso, perchè sappiamo di poter fare meglio. Oggi non abbiamo fatto il necessario per vincere. Bisogna lasciare questa partita indietro e recuperare l'energie per affrontare al massimo l'Udinese".

23:23

Thiago Motta in conferenza: "Oggi abbiamo sofferto"

Questa la conferenza stampa di Thiago Motta: "Noi vogliamo fare tanto e a volte non riusciamo a fare quello che abbiamo in testa. Dobbiamo mantenere l’equilibrio, giocare con la nostra idea, contro una squadra che si chiude e oggi ripartiva molto bene con i suoi esterni. Oggi abbiamo sofferto. Durante tutta la gara dobbiamo portare equilibrio di gioco nella metà campo avversaria. Spesso abbiamo commesso negli ultimi metri e abbiamo fatto ripartire il Parma. Fisicamente e psicologicamente diamo vantaggio agli avversari. Su Danilo-Gatti? Ho guardato il collettivo non solo loro. Nel collettivo abbiamo fatto bene e male a tratti".

23:15

Thiago Motta, il motivo di Yildiz in panchina

"Yildiz in panchina? Weah ha giocato bene a San Siro e anche oggi, segnando. Kenan entrando dopo, con la partita più aperta, è un giocatore ideale per creare situazioni, anche venendo all'indietro. Ho visto molto bene anche Thuram e poi Koopmeiners. Oggi dovevamo aprire il campo, tante volte lo abbiamo fatto. Lui negli ultimi metri ha libertà, ma era normale oggi voler aprire il campo contro una squadra così chiusa".

23:11

Thiago Motta: "Koopmeiners importante ma non deve esserci solo lui"

Thiago Motta ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport: "Mantenere l'equilibrio della squadra è importante. Oggi abbiamo commesso errori negli ultimi metri, non solo in costruzione. Dobbiamo concludere meglio, senza permettere agli altri di ripartire ogni volta che sbagli. Koopmeiners? Per noi è importante ma non deve esserci solo lui. Dobbiamo lavorare di squadra, si può fare solo a livello collettivo. Delle volte abbiamo creato confusione e fatto scappare e ripartire gli avversari. Si è visto che il Parma era preparato a giocare così, dovevamo evitarlo".

23:07

Thiago Motta: "Dobbiamo migliorare"

"Dobbiamo avere l'equilibrio e il controllo del gioco per poi finire le azioni a concludere. Oggi fino agli ultimi due metri abbiamo fatto bene, ma sul finale dobbiamo fare meglio. Abbiamo creato pericoli sulle ripartenze e dobbiamo continuare così, ma dobbiamo migliorare nel portare la nostra squadra nella metà campo, nel concludere e nel non far ripartire l'avversario".

23:04

Thiago Motta: "Abbiamo concesso troppo"

"Questa è la nostra idea e dobbiamo portarla fino in fondo per mettere in difficoltà l'avversario. Però ci sono tante volte in cui non è il momento di accelerare per non concedere all'avversario di ripartire. Abbiamo concesso troppo, dobbiamo avere più pazienza e insistere sulle seconde giocate. Dobbiamo costruire bene un azione da gol, oggi non l'abbiamo fatto in modo sufficiente".

23:02

Thiago Motta: "Ecco cosa abbiamo sbagliato"

Queste le prime parole di Thiago Motta nel post-partita ai microfoni di Dazn: "Penso che oggi abbiamo concesso troppe ripartenze. Nella rimessa dal fondo per loro stavamo cercando di orientare il difensore fuori per poter poi pressare e provocare l'errore, ma non ci siamo riusciti. Nella fase difensiva abbiamo sbagliato tante cose. La gestione tecnica, l'ultimo passaggio, concludere bene le azioni e l'equilibrio di squadra per non concedere a loro di ripartire. Ecco cosa ci è mancato".

23:00

Pareggio Juve, social scatenati con Motta

