Thiago Motta diretta conferenza prima di Udinese-Juve: segui le parole del tecnico oggi LIVE

Dopo il pareggio casalingo contro il Parma , la Juventus torna subito in campo per la sfida al Bluenergy Stadium contro l' Udinese . I bianconeri sono scivolati in sesta posizione e per non perdere il passo delle prime cinque servono i tre punti. Le parole di Thiago Motta alla vigilia della partita: aggiornamenti in tempo reale.

10:57

Ipotesi panchina per Vlahovic? Risponde Motta

Motta ha parlato di un eventuale riposo di Vlahovic: "Può essere, lo valuteremo anche oggi nell'ultimo allenamento. Ma in questo momento della stagione i giocatori non sono stanchi, stanno bene e tutti dobbiamo dare un qualcosa in più".

10:56

"Dobbiamo migliorare su tutto"

"Contro il Parma abbiamo sbagliato tantissimi e gli errori potrano ad avere dubbi e dare fiducia all'avversario. Abbiamo sbagliato tanto tecnicamente e non siamo riusciti a fare la riaggressione nel modo giusto. Dobbiamo migliorare su ogni aspetto del gioco, tecnico, fisico e mentale, per poter valorizzare il nostro gioco".

10:54

Gli infortunati: out sia Douglas Luiz che Nico Gonzalez

Poi la questione infortuni: "Per domani non avrò nè Douglas Luiz, nè Nico Gonzalez. Vediamo per le prossime. Koopmeiners non è al suo massimo livello ma sta recuperando. Si sta allenando bene, cerca sempre di aiutare la squadra. Vediamo quanto potrà aiutare domani".

10:53

Motta sull'Udinese

Motta continua parlando dell'Udinese: "Tenuta fisica? Non abbiamo fatto peggio del Parma. Affronteremo una squadra che non ha solo fisico, è una squadra ben strutturata e che gioca bene a calcio. Ha più palleggio rispetto agli scorsi anni e riesce a concludere le azioni con più passaggi. Fanno bene la riaggressione e noi dobbiamo essere attenti su tutti gli aspetti del gioco per potere competere contro di loro. In casa hanno perso solo contro l'Inter".

10:51

"Contro il Parma meritavamo più noi"

"Sesto posto? Dobbiamo fare molto meglio per tornare ai vertici della classifica. Dobbiamo andare a Udine convinti e concreti per fare una grande prestazione e scalare in classifica. Siamo ancora agli inizi. Chiaro che dobbiamo fare molto meglio visto il risultato dell'ultima partita. Dove anche non facendo il nostro massimo meritavamo di vincere. Si vede nelle immagini e nei dati, ma non è sufficiente per averla vinta".

10:49

"Vlahovic? Conta la qualità, non la quantità"

Motta su Vlahovic: "Dusan insieme agli altri deve fare sicuramente meglio sia in fase offensiva che difensiva. La questione non è toccare più palloni o meno, ma quanto riesco a incidere nelle due fasi con la squadra. Questo conta di più, non la quantità ma la qualità".

10:48

Motta risponde sui troppi gol subiti

"Troppi gol subiti? Dobbiamo fare molto meglio a livello collettivo. Dobbiamo essere più compatti e aggressivi lasciando meno spazio agli avversari. Non dobbiamo dargli tempo di scegliere la miglior giocata, e questo si fa da squadra facendo quel metro in più".

10:47

Inizia la conferenza stampa

Inizia la conferenza stampa di Thiago Motta: "Sono felice e onorato di far parte della storia di questo grande club. Auguro il meglio alla Juve sia oggi che nel futuro. I ragazzi stanno bene. oggi avremo l'ultimo allenamento di preparazione prima di Udine. Siamo concentrati sulla partita, dobbiamo fare una grande prestazione contro una squadra che sta molto bene".

10:40

Giornata speciale in casa Juve

Quella di oggi è una giornata speciale per la Juventus: non solo per la vigilia della prossima partita di campionato, ma anche per il compleanno del club. Oggi i bianconeri "compiono" 127 anni.

10:30

Juve, i motivi del momento no di Thiago Motta: da Vlahovic a Koop, cosa non va

I tifosi incolpano la difesa per lo scarso rendimento della squadra, ma i numeri della formazione bianconera dicono altro: l'editoriale.

10:15

Juve, il cantiere Motta

Al cantiere Motta proseguono i lavori per la costruzione di una squadra credibile e di vertice: il commento del direttore Ivan Zazzaroni.

10:00

Alle 10:45 la conferenza di Thiago Motta

Thiago Motta presenterà la prossima sfida della Juventus nella consueta conferenza alla vigilia: inizio previsto alle 10:45.

Allianz Stadium - Torino