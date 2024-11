Juve, Giuntoli: "Bremer ko pesante, se avessi una penna comprerei..."

Juve, le parole di Giuntoli

Queste le sue parole a Dazn: "Sicuramente l'infortunio di Bremer è stato pesante, però devo dire che abbiamo internamente delle soluzioni valide. In questo momento con tanti infortunati abbiamo avuto il problema della gestione degli sforzi, con tante partite messe insieme ci hanno fatto essere meno brillanti in certe occasioni e più brillanti in certe altre. Se fossimo al 2 gennaio e avessi una penna per chiudere un contratto, lo chiuderei per un difensore centrale o per una punta? Un difensore centrale. Alternative a Vlahovic? Yildiz ci può giocare e pensiamo che anche Milik possa darci il suo contributo quando rientrerà".