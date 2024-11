Assemblea Juve, la frase su Allegri: "Qualcuno ha tramato contro di lui"

TORINO - È il giorno dell'assemblea degli azionisti in casa Juve , con i vertici societari tra cui il presidente Ferrero e anche Giorgio Chiellini . Tra i temi dell'assemblea c'è l'approvazione del bilancio 2023-2024 e poi i progetti per il futuro del club. Tra i vari argomenti trattati, però, uno ha scatenato i social .

Assemblea Juve, la domanda su Allegri

Uno dei soci ha infatti cambiato argomento, proponendo una domanda inaspettata: "Al J-museum ci dovrebbe essere la gigantografia di Allegri ma non accadrà, l’avete lasciato solo. Qualcuno ha tramato contro di lui". Una frase che non ha avuto nessuna risposta da parte dell'assemblea, ma che ha scatenato i social. Il riferimento è all'esonero immediato del tecnico nel maggio scorso per "comportamenti incompatibili con i valori del club", a due giornate dal termine della stagione.