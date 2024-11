Juve, approvato il bilancio con un rosso di 199 milioni: tutti i conti

È l’ora di un nuovo esordio. C’è un volto “nuovo” nella sala dell’Allianz Stadium che ospita l’assemblea degli azionisti della Juve: è seduto in prima fila, giacca e cravatta, senza fascia di capitano al braccio e numero 3 sulla schiena, e osserva le cose da una nuova prospettiva. È Giorgio Chiellini, al debutto nelle vesti di dirigente all’appuntamento annuale con i soci del club: siede accanto al dt, Giuntoli , e al Managing Director Revenue & Institutional Relations, Calvo. Non appena l’ad Maurizio Scanavino pronuncia il suo nome dalla platea scatta l’applauso. «Giorgio è entrato in società per contribuire alla crescita manageriale del club» sottolinea l’ad. Da quasi due mesi, Chiellini ha assunto il ruolo di Head of Football Institutional Relations e «insieme a Calvo è impegnato nei rapporti con le istituzioni nazionali e internazionali». Tanti infatti sono i temi del confronto che riguardano il mondo del calcio: «Le tematiche di politica calcistica sono sempre più significative - afferma Scanavino -: si giocano tante partite, c’è un tema di numerosità delle competizioni, di ricavi legati alle stesse, di diritti dei calciatori. Da qui, tutta una serie di tavoli in cui noi saremo presenti. Giorgio darà il suo contributo non solo per la Juve ma per tutto il calcio italiano». E la Continassa, appena rientrata nell’Eca, intende tornare a contare e a giocare un ruolo da protagonista dove si prendono le decisioni fondamentali per il futuro del pallone. A proposito di uno degli argomenti che più hanno segnato il dibattito a livello politico, il presidente bianconero, Gianluca Ferrero, rispondendo al quesito di un azionista, ha spiegato: «Nel settembre 2023, la Juve ha notificato a Real Madrid e Barcellona la decisione di recedere dalla SuperLega , ma ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta».

Juve, bilancio in perdita di 199 milioni

L’assemblea ha approvato il bilancio 2023-24, chiuso in perdita per 199 milioni (rispetto al -123,7 milioni del 2022/23). Il rosso è ancora pesante ma è dovuto per la maggior parte - circa 130 milioni - della mancata partecipazione alle coppe europee nella scorsa stagione, cui si sono aggiunti gli oneri relativi al “lodo Ronaldo” («non condividiamo il merito di questo arbitrato e per questo lo abbiamo impugnato» spiega Ferrero) e all’esonero di Allegri. «Senza questi fattori, il risultato sarebbe stato negativo per circa 70 milioni, a conferma del sostanziale trend in miglioramento» commenta Scanavino. La stella polare rimane chiaramente la Champions: l’imperativo è parteciparvi ogni anno. Il percorso di risanamento prosegue, insomma, e viaggia in parallelo con il nuovo progetto tecnico affidato a Giuntoli e Thiago Motta, basato sulla competitività sportiva, i giovani e la sostenibilità. All’orizzonte però non ci sono ulteriori iniezioni di capitale dopo il recente aumento da 200 milioni: il piano industriale 2024-27 «non prevede ulteriori interventi di rafforzamento - assicura Ferrero - Sono qui da quasi due anni e ho scoperto una realtà che dall’esterno non conoscevo, la Juventus è davvero molto di più della prima squadra, ha 22 squadre, 650 atleti e 75 Academy nel mondo, dai 7 ai 20 anni abbiamo squadre giovanili in tutte le fasce. Siamo il primo brand in Italia come followers davanti a marchi come Ferrari e Gucci».