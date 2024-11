Thiago Motta diretta prima del derby Juve-Toro: la conferenza di oggi LIVE

Alla vigilia di Juventus-Torino, sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, Thiago Motta interverrà in conferenza stampa per presentare il derby in programma all'Allianz Stadium. Leggi in tempo reale tutte le dichiarazioni del tecnico bianconero su Il Corriere dello Sport - Stadio, a partire dalle ore 13.