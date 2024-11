Thiago Motta diretta dopo Juve-Torino: le parole del tecnico LIVE

Thiago Motta si prende il derby con il Torino , vinto 2-0 grazie ai gol di Weah e Yildiz . Adesso la Juve è al secondo posto, a pari punti con l' Inter e a -1 dal Napoli , alla vigilia dello scontro diretto a San Siro tra Inzaghi e Conte. L'allenatore bianconero potrà guardarlo in tv, certo di rosicchiare punti almeno su una delle due se non su entrambe.

Yildiz e la dedica a Del Piero: "Questo è per te"

Yildiz ha segnato ed esultato con la linguaggia nel giorno del 50esimo compleanno di Alex Del Piero: “Cosa devo dire? Sono molto contento per questo gol, questo è per te, grazie Alex, sono molto contento. Che risultato vorrei per Inter-Napoli? Adesso non mi interessa”.

Thiago Motta: "Se vanno a cena e non mi invitano mi arrabbio"

“Il gruppo si costruisce anche a cena? Sono convinto che vogliono dimostrare tantissimo, soprattutto quando giocano in casa. Se vanno a cena stasera e non mi invitano allora si che sarebbe un problema perché mi arrabbierei tanto".

Thiago Motta: "Ecco cosa ho dato alla squadra"

“Abbiamo fatto tanti cambi in questa squadra, fargli capire che questo gioco, bisogna farlo insieme, dobbiamo farlo come squadra, a volte lo abbiamo fatto bene come squadra, a volte invece ci perdiamo individualmente o come gruppi tre fanno in un modo, tre in un altro. Devono piano piano come stanno facendo, fare le cose insieme, quando andare avanti, quando indietro, quando avere la palla o attaccare insieme. La mia soddisfazione fino a oggi è aver contribuito a questa cosa, ma sicuramente devo dare molto più a questi ragazzi tutti i giorni. Aiutarli a interpretare il gioco in modo collettivo”.

Thiago Motta: "Yildiz, ecco in cosa può migliorare"

Thiago Motta a Dazn: “Yildiz? Lui sta molto bene, come gli altri, sta attraversando un grande momento, ma deve migliorare tanto e collegarsi con i compagni. E lo può fare perché ha la qualità e la tecnica per farlo. Alla fine dico a loro che la più grande soddisfazione dell’essere umano è fare bene per l’altro. A volte hai il passaggio per mettere il compagno nella condizione migliore o viceversa, non affrontare sempre il duello individuale, lo sta migliorando ma sicuramente può diventare ancora più forte”.

Thiago Motta su Conceicao, Yildiz e Thuram

Perché non hanno giocato insieme Yildiz e Conceicao? "Casuale perché vedo tutti e tre molto bene, oggi abbiamo iniziato con Weah perché anche lui sta attraversando un ottimo momento, Conceicao è entrato bene, Oggi abbiamo indirizzato bene la partita poi abbiamo chiuso in modo perfetto, sono contento di tutti e tre".

Thiago Motta: "Weah e Yildiz? Possono migliorare ancora tanto"

Thiago Motta ai microfoni di Sky Sport: "Sempre importante giocare con grande equilibrio, abbiamo fatto un'altra buona partita, tre punti importanti, sono contento sia della prestazione, sia del risultato in casa nel derby. Devo ringraziare il pubblico e i giocatori perché non era facile, la terza partita della settimana. Abbiamo gestito le energie, una partita concreta, e abbiamo trovato la vittoria. Weah e Yildiz? Di sicuro possono migliorare ancora tantissimo, oggi sono molto contento del gol di Yildiz, deve attaccare l'area. Anche Vlahovic grande partita".

Seconda vittoria consecutiva in campionato per Thiago Motta

Seconda vittoria di fila per la Juventus in Serie A.

Ruud tifoso speciale per Juve-Torino

