Juve, Giuntoli: "Skriniar? Ci stiamo guardando intorno"

Presente al Charity Gala Dinner di Milano, Cristiano Giuntoli , Managing Director Football della Juventus , ha parlato di diversi argomenti, tra cui anche di calciomercato : "Un difensore per gennaio può essere Skriniar ? In questo momento ci guardiamo intorno , sappiamo che il mercato di gennaio è molto particolare, le cose possono cambiare continuamente. Siamo alla finestra, valutiamo situazioni ma non ce n'è una più avanti. I tempi sono ancora molto prematuri. Deve essere un ragazzo disponibile e pronto a mettersi in discussione per far parte di una squadra importante come la Juventus ".

Juve, Giuntoli: "Abbiamo bisogno di un pochino di tempo"

Il dirigente bianconero ha poi commentato questo inizio di Serie A: "Il bello di questo campionato è che ci sono tante squadre lassù in cima, porta interesse e fa bene a tutti. Fa stare tutti in tensione, quella giusta. Noi abbiamo bisogno di un pochino di tempo. Abbiamo avuto qualche infortunio di troppo, ma grazie al mister e ai ragazzi siamo ancora lì cercando di far emozionare e non smettere mai di sognare. Thiago Motta? Siamo molto contenti dell'operato del mister e di tutti i ragazzi, per impegno e dedizione. Siamo ripartiti praticamente da zero, cambiando modo di pensare, siamo una delle squadre più giovani. Pensiamo settimana dopo settimana, convinti che il lavoro possa portarci più in alto".

Le parole di Giuntoli su Locatelli, Savona e Yildiz

Poi, sui singoli: "Locatelli? È un ragazzo straordinario, molto serio e applicato, ha doti ed è intelligente sul campo, si sa muovere. L'avvento di Motta può esaltarne le caratteristiche, questo ne è la testimonianza. Siamo contenti e orgogliosi di Savona, è un fiore all'occhiello del mondo Juventus e di chi l'ha cresciuto. Ha doti tecniche, fisiche e anche morali: è un ragazzo di altri tempi. Ringraziamo il mondo Juve per averlo cresciuto, ma soprattutto grazie a lui, si è fatto da solo, ha i piedi per terra e farà parlare di sé. Se penso all'anno scorso la sua crescita è stata veloce, se penso a quello di quest'anno no. Yildiz? La maglia numero 10 è pesante alla Juventus, crediamo tantissimo in lui e pensiamo abbia qualità. Però è anche un 2005, bisogna saper aspettare i tempi giusti e le curve. Ci vuole pazienza, è giovane ma sta facendo bene".