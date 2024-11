Juve, il nuovo acquisto è...Medvedev: il siparietto social

Perin e Fagioli con Medvedev: il siparietto social

I due giocatori della squadra di Thiago Motta Perin e Fagioli, non convocati dalla Nazionale e quindi rimasti a Torino, hanno assistito alla partita delle Atp Finals tra Medvedev e De Minaur. Match vinto in scioltezza dal russo con un netto 6-2 6-4. I due giocatori hanno poi posato per una foto proprio con il tennista, poco dopo il gesto provocatorio che aveva fatto scatenare il pubblico italiano. Il profilo Instagram dell'Atp Tour l'ha pubblicato scrivendo "Juventus, abbiamo un nuovo ingaggio tra le mani?".