Juve, Cabal in stampelle al J Medical: si teme la rottura del crociato

Sono ore di attesa in casa Juventus. Juan David Cabal è arrivato in questi minuti al J Medical di Torino per sottoporsi agli esami strumentali di rito, per comprendere la reale entità dell'infortunio al ginocchio e i tempi di recupero. Si teme la rottura del legamento crociato anteriore. Il ragazzo, peraltro, è sceso dall'auto in stampelle.