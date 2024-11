Cabal, è lesione del crociato e sarà operato: il comunicato della Juve

Cattive notizie per la Juve: Juan Cabal dovrà sottoporsi a intervento chirurgico in seguito alla lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L'infortunio, riportato con la Colombia, priverà Thiago Motta del difensore ex Verona. Una defezione che va a sommarsi a quella di Bremer, finito sotto i ferri in seguito alla trasferta in Champions League contro il Lipsia.