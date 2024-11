Pogba lascia la Juve: ufficiale la risoluzione contrattuale

La Juve e Pogba non continueranno insieme, ora è ufficiale. Sul proprio sito il club bianconero ha diramato un comunicato in cui viene annunciata la risoluzione consensuale del contratto: "Juventus Football Club e Paul Pogba comunicano di aver concordato di comune intesa la risoluzione del contratto di prestazione sportiva, a partire dal 30 novembre 2024. La società desidera augurare a Paul il meglio per il suo futuro professionale".

Pogba: "Tifosi Juve, sarete sempre nel mio cuore"

"Ci sono momenti in cui le cose non vanno come vorremmo, ma una cosa è certa: il legame che ho con voi, cari tifosi, resterà indimenticabile. Mi avete dato tanto, più di quanto possa esprimere a parole, e porterò sempre con me tutto l’affetto che mi avete donato. Sarete per sempre nel mio cuore. In bocca al lupo Juventus", ha scritto Pogba sul suo profilo Instagram.

Juve-Pogba, è finita

La notizia era nell'aria e il rapporto viaggiava verso il capolinea. Si attendeva solo l'ufficialità della risoluzione, che dovrebbe essere senza buonuscita. D'altronde, Giuntoli prima e Thiago Motta poi, nonostante a Pogba sia stata ridotta la squalifica per doping, in questi mesi hanno fatto capire molto bene che la Juve non avrebbe più puntato su Paul, pronto a tornare in campo da marzo prossimo. Da capire ora con quale squadra.

La reazione dei tifosi sui social

Su Instagram la Juventus ha pubblicato un post e ha scritto: "Le strade di Pogba e la Juventus si separano. Ti auguriamo il meglio per il futuro, Paul". Subito centinaia di commenti dei tifosi bianconeri: "Peccato, ci avevo davvero creduto", ha scritto qualcuno. "Sempre nel nostro cuore", ha fatto sapere qualcun altro. In generale, il post social bianconero ha raccolto immediatamente grande affetto da parte dei tifosi verso il "Polpo".