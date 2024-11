Juve, Di Gregorio: "Non parliamo di scudetto. Milan? Ci arriviamo in un buon momento"

Michele Di Gregorio ha parlato in vista del ritorno delle competizioni per club dopo la sosta nazionali. Il portiere della Juventus, però, non si è voluto sbilanciare sugli obiettivi stagionali dei bianconeri: "Non parliamo di scudetto, ma pensiamo solo a una partita per volta: dobbiamo crescere step by step e continuare a migliorare quotidianamente"