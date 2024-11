Buffon va controcorrente sulla Juve: “Vi spiego perché non ha l’obbligo di vincere”

“La Juve non ha l’obbligo di vincere”. Durante la presentazione della Kings League Italia, a Torino, Gigi Buffon è andato controcorrente. Quel motto “vincere non è importante, ma l’unica cosa che conta” può finire in secondo piano, secondo l’ex portiere, oggi direttore sportivo della Nazionale reduce dal secondo posto nel girone di Nations League dopo il lo di San Siro contro la Francia. “Penso che Thiago Motta stia facendo molto bene per essere il primo anno e credo che la Juve, almeno quest'anno, visto che è cominciato appena adesso il progetto, non abbia il dovere di dover vincere - ha spiegato - Quindi, secondo me sta facendo quello che deve fare nel miglior modo possibile".